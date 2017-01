UDMR nu va face opoziţie unită cu PDL

UDMR nu va face opoziție unită cu PDL

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, ieri, că Uniunea nu va face opoziție unită cu PDL și nu va vota noul Cabinet, pentru că nu face parte din coaliția de guvernare, însă a adăugat că el îi dă lui Victor Ponta un cec în alb.„Dacă nu suntem în coaliție, nu suntem la Guvern, este absolut firesc să nu votăm acest Cabinet. Asta nu înseamnă că suntem împotriva tuturor proiectelor care vor apărea în viitor. Eu pentru premier dau un cec în alb, cu toată încrederea, dar e vorba despre o coaliție, o situație mai complicată și, în plus, nu au nevoie de voturile noastre, matematic, aritmetic și politic nu au dorit să facem parte din coaliție”, a afirmat liderul UDMR, la Palatul Parlamentului. El a precizat că nu a discutat cu PDL despre semnarea unui protocol de colaborare în opoziție și nici nu se pune problema semnării unui astfel de document. „Sunt lucruri care trebuie discutate, dar din perspectiva noastră nu e nevoie de un astfel de protocol, astfel de înțelegere, fiecare își va face treaba așa cum știe mai bine. Sunt foarte multe lucruri comune pentru noi, pentru ei, dar nu înseamnă că facem o opoziție unită, nici nu am discutat acest lucru și nici nu am intenția să deschid o astfel de discuție”, a spus Kelemen Hunor.