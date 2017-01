UDMR nu părăseşte coaliţia

UDMR nu părăsește coaliția

Ştire online publicată Joi, 07 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele UDMR, vicepremierul Marko Bela, spune că este nemulțumit că Guvernul ia deciziile greu, cu „multe ezitări și tergiversări”, dar că Uniunea nu are intenția de a părăsi coaliția, informează Mediafax. Marko Bela a declarat ieri, într-o conferință de presă susținută la UDMR Arad, că Uniunea nu are „niciun interes pentru litigii, conflicte, disfuncționalități în coaliție”. „Sigur că și pe noi ne nemulțumește că deciziile se iau greu, Guvernul are multe ezitări și tergiversări. De aceea, nu ne strică o critică din partea opoziției, care să ne ajute să facem treaba mai repede”, a spus Marko Bela. Întrebat dacă UDMR are în vedere alte formule de guvernare, Marko Bela a spus că, în orice alt guvern, Uniunea ar face „același lucru”. „Se speculează foarte mult intențiile noastre. Propuneri să ieșim din coaliție nu am primit în UDMR, cu o singură excepție, domnul Frunda. E o voce singulară, e adevărat că e importantă, dar alte propuneri nu există. De ce să plecăm din acest guvern în altul și să facem același lucru?”, s-a întrebat vicepremierul.