UDMR ameninţă că părăseşte Coaliţia

UDMR amenință că părăsește Coaliția

Ştire online publicată Vineri, 17 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

UDMR amenință că părăsește Coaliția de guvernare dacă PDL nu-și respectă angajamentele. Formațiunea maghiară vrea ca, într-o săptămână, toate partidele care susțin Guvernul să semneze un protocol de colaborare pentru acest an. În document urmează a fi stabilite termene precise pentru îndeplinirea obligațiilor din programul de guvernare al Cabinetului Ungureanu.Vicepreședintele politic al UDMR, Laszlo Borbely, speră ca protocolul referitor la programul de guvernare să fie semnat într-o săptămână, arătând că există și "varianta de a părăsi coaliția", dacă nu se îndeplinesc cele prevăzute în document."Am zis că nu intrăm la guvernare decât dacă aceste propuneri vor fi incluse în programul de guvernare, vor fi duse la capăt și am cerut să avem pe lângă programul de guvernare un protocol în care să fixăm date calendaristice, să detaliem, unde e nevoie, ceea ce este prevăzut în programul de guvernare. (...) Vom încheia acest protocol, sper, într-o săptămână, cu termene clare și, dacă nu vor fi respectate, evident atunci e și varianta de a părăsi coaliția, dacă nu se îndeplinesc cele prevăzute. Păi un program de guvernare este ca să îl îndeplinești, nu ca să nu îl faci. Deci nu e niciun fel de problemă. Și-a asumat coaliția acest program de guvernare, hai să îl facem. Nu e vorba de a amenința", a declarat ministrul Mediului, Laszlo Borbely.Liderul Uniunii a adăugat că în protocol ar putea fi cuprinse termene "până în mai-iunie" sau chiar mai scurte, în funcție de ce se va negocia cu partenerii de coaliție.Borbely a precizat că UDMR este interesată în primul rând de aspecte sociale și a propus "o conturare mult mai clară a unei politici publice de stimulare a natalității" și acordarea de subvenții angajatorilor care reintegrează pe piața muncii femei cu copii în întreținere, mai mici de șase ani, alături de îmbunătățirea legislației privind pensia de urmaș și alte patru-cinci propuneri care vin în sprijinul familiilor cu copii mulți."În ceea ce privește pensiile și salariile, atât la discuția cu FMI, cât și la discuția privind programul guvernamental, (am vorbit) să introducem acest punct și eu sunt convins că în luna aprilie vom putea mări salariile și pensiile, nu pot spune procent, dar a fost o condiție a UDMR", a arătat Borbely.