"UDMR a luat o decizie greşită ieşind de la guvernare"

UDMR,o chestie toxica

Tocmai comunitatea maghiara sanatoasa la cap are de castigat ca UDMR a iesit de la guvernare. Etnicii maghiari au suportat injuraturile pe care de fapt le merita cu varf si indesat niste tupeisti mizerabili , adica udemeristii.... Ion si Miklos, Stefan si Horvath, vecini si prieteni buni sunt pusi sa se injure aiurea,ca asa e in interesul unor cacati gusati ce conduc prin distrugerea altora. Lectia nu este doar a UDMR-ului,o aplica si restul cacaciosilor din celelalte partide politice,din toate partidele de fapt.Cea mai mizerabila forma de a face politica este prin evidentierea etniilor. O natiune trebuie unita,nu dezbinata. Noua ne place sa fim tratati bine de straini in afara,dar ne tratam ca curu' cetatenii nascuti in Romania,la indemnul unor cacati cu ranguri politice. Frumos....