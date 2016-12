Tusac, tu când îţi plăteşti taxa de paragină?

Tusac, tu când îți plătești taxa de paragină?

În urmă cu o lună, primarul Mangaliei a pornit o campanie în presa locală și centrală prin care a încercat să demonstreze cum aplică el taxa de paragină mergând la hotelurile din sudul litoralului și arătându-le cu degetul pe cele care, în opinia sa, sunt într-o stare proastă. După cum am menționat și la momentul respectiv, criteriile pe care această taxă se aplică nu sunt foarte clare, unii consilieri locali specificând faptul că „Tusac face abuz și aplică după bunul său plac”. De asemenea, reamintim că prefectul județului Constanța, Claudiu Palaz a atacat în contencios administrativ Hotărârea Consiliului Local 183/2010 privind taxele și impozitele din Mangalia, printre care și taxa de paragină, la momentul actual aceasta fiind suspendată.La aceste probleme se adaugă și faptul că Mihai Claudiu Tusac dorește să „redreseze litoralul din sud” fără a se uita mai întâi în propria ogradă, adică pe terenurile publice și în imobilele primăriei.Aplicarea acestei taxe pe care mulți o numesc „discriminatorie” miroase a ipocrizie în condițiile în care pri-măria lasă în paragină obiective deosebit de importante, realizate în anii precedenți. Un exemplu în acest sens este terenul de sport din zona Cartierului de vile din Mangalia care a fost inaugurat în 2007. La momen-tul actual aceste este acoperit de bălării, fântâna arteziană e secată, iar terenul propriu-zis este o masă de fiare și sârme ruginite. Procedând astfel, administrația locală a Man-galiei aruncă sume importante de bani pe apa sâmbetei și pune viața locuitorilor în pericol, lăsând aceste foste investiții să ajungă la stadiul de moloz și fiare. Într-o stare la fel de proastă se află și clădirile primăriei din zona Oituz care pe lângă faptul că sunt acoperiș pentru oamenii străzii și pentru șobolani, nu mai au altă utilitate. Poate cel mai grav caz este cel al întregii stațiuni Venus care zace sub gunoaiele mascate de bălăriile de doi metri lăsate înadins să crească de către angajații firmei de salubritate.În plus, menționăm faptul că ac-tuala administrație locală a Mangaliei evită să declare ce sumă ar fi trebuit să achite pentru întârzierea cu ani de zile a trei proiecte majore, realizate cu fonduri europene: Portul Turistic, Reabilitarea Cordonului Sa-turn-Venus și Ecologizarea Lacurilor de la Neptun. Aceste proiecte au fost demarate în 2007 și ar fi trebuit finalizate până la momentul actual dar, iată că, în plin sezon, turiștii sunt alungați din sudul litoralului, de mizerie, praf și clădiri în paragină care nu aparțin doar agenților economici, așa cum afirmă Tusac. Îi sugerăm primarului municipiului Mangalia că cel mai mare impact îl are puterea exemplului, așa că, dacă realmente dorește să facă ceva pentru localitatea pe care o are în grijă, poate începe prin a se autotaxa pentru clădirile în paragină pe care le deține primăria.