„Tusac trimite angajaţii primăriei în campanie din uşă în uşă“

Abuzuri

Acest Tusac, fin al lui Iorgus (Iorgus i-a botezat fiul- pe Eric), este in stare de orice pentru a ramane la conducerea primariei din Mangalia.Faptul ca dupa ce a fost adus de Iorgus si ajutat sa-si croiasca un drum in acest partid, cand si-a dat seama ca se descurca, l-a tradat pe omul care l-a ajutat atat de mult, tocmai pe Iorgus, spune foarte multe despre acest individ, capabil de orice, absolut orice pentru a ajunge unde vrea. A otravit caini in Mangalia pentru a scapa rapid si ieftin de ei. Eu nu neg ca sunt multi dar sunt sigura ca se putea gasi o metoda mai buna pentru a scapa de ei- costa 1 leu o doza de calmant puternic care adoarme cainii apoi mor in somn. Trimite oamenii din primarie pentru a-i face campanie, ameninta cu moartea oamenii care nu il sustin, distruge sedii de televiziuni, masinile contracandidatilor. Sper din tot sufletul sa nu mai iasa acest diavol primar al Mangaliei. Nici Iorgus nu e bun dar nici Tusac!