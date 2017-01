Tusac: „Nu ştiu dacă firmele mele se regăsesc pe lista aia…“

Tusac: „Nu știu dacă firmele mele se regăsesc pe lista aia…“

Ştire online publicată Vineri, 31 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

L-am contactat telefonic pe primarul Mangaliei, social-democratul Claudiu Tusac, care pare să fi uitat că domnia sa a făcut primele acuzații și susține că nu are timp de războaie. - Cum comentați intenția lui Iorguș de a vă ataca în instanță pentru afirmațiile făcute la începutul acestei săptămâni? - În niciun fel. Eu nu am făcut nicio afirmație. Doar am adus la cunoștință niște lucruri reale, CARE (sic!) le-am găsit. Aveam nevoie de audit și de Curtea de Conturi. Nu l-am acuzat de nimic. Și, în plus, mă imită. E o comedie, o bătaie de joc. Săracul Iorguș are o problemă de sănătate… El are o psihoză (sic!) cu mine. - Este adevărat că și firmele d-voastră se numără printre cele care, în timpul fostei administrații, se regăseau printre cele care aveau contracte cu Primăria? Nu știu. Nu știu dacă firmele mele se regăsesc pe lista aia. Altceva n-am ce face decât să citesc lista… Păi pe ea sunt câteva sute de firme. Dacă se găsesc, asta e… E de urmărit. Organul de cercetare va decide cine a greșit. N-am timp să mă ocup de războaie inutile. Vrea să demonstreze ceva?! Să mă dea în judecată! Eu am făcut ce era de făcut în calitate de nou primar. Eu am treabă aici, nu stau să-mi bat capul cu nebuniile!