Tusac a interzis audienţele în comisiile de specialitate

Liberalul Sorin Cucoranu acuză:

Tusac a interzis audiențele în comisiile de specialitate

Potrivit consilierului liberal Sorin Cucoranu, în urma recentelor articole apărute în presă privind activitatea Comisiei de urbanism a Consiliului Local Mangalia, primarul Mihai Claudiu Tusac a trecut la o nouă serie de măsuri ferme. Sorin Cucoranu a declarat, ieri, pentru ziarul „Cuget liber”, că primarul le-a interzis persoanelor din Comisia de urbanism să mai întocmească lista de audiențe. „Potrivit legii, noi, consilierii, suntem obligați să ținem, lunar, aceste audiențe. Cetățeanul are o problemă și vine să se adreseze membrilor comisiei. Ieri, am fost la primărie pentru că aveam program de audiențe și am aflat că de acum înainte nu le vom mai putea ține”, a precizat el. „L-a deranjat foarte mult (n.r. - pe Mihai Claudiu Tusac). Din câte am înțeles, măsura se aplică pentru toate comisiile, care nu vor mai întocmi listele cu persoanele care vor să intre în audiențe”, a adăugat Sorin Cucoranu. „Să văd acum cum voi putea anunța oamenii despre aceste schimbări și unde mă voi putea întâlni cu ei în audiență”, a încheiat el. Primarul a negat această variantă. „Nici nu am vorbit cu cei de la urbanism. Astăzi (n.r.-ieri) am vorbit cu cei de la Comisia socială. Nu am auzit nimic despre acest subiect. Audiențele care sunt legale se țin, în continuare, potrivit programului lor”, a explicat Tusac.