Turiști români blocați în Lisabona. Premierul Tudose îl revocă pe consulul aflat la final de mandat

Ştire online publicată Luni, 28 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Consulul român la Lisabona, Alina Oana Dociu, a fost revocat luni, după ce mai mulți turiști români care urmau să se întoarcă din Lisabona în București s-au plâns că sunt ținuți într-un hotel din capitala Portugaliei de mai bine de 24 de ore, relatează Realitatea TV. Asta, din cauză că două zboruri către România au fost anulate fără ca ei să primească vreo explicație, potrivit unora dintre călători.Problemele companiei portugheze TAP au efecte la București. După ce două zboruri au fost anulate, iar mai mulți turiști români au rămasla LIsabona, la hotel, peste noapte, premierul Mihai Tudose a cerut revocarea consulului român Alina Oana Dociu. De menționat că, potrivit informațiilor Realitatea.net, consulul se afla la final de mandat.”Suntem în jur de o sută de persoane, care ar fi trebuit să plecăm din Lisabona, la ora 00:15, cu TAP Portugal - zborul numărul 1324. În aeroport, răspunsul standard a fost "We don`t know, yet". Am fost aduși la un hotel, în jurul orei 1:30, iar la 12.00, am fost obligați să eliberăm camerele. Încă nu știm mare lucru despre întoarcerea acasă. Au fost grupuri mici de turiști, care au plecat deja cu alte companii aeriene, cu escale în alte orașe”, a povestit, pentru Mediafax, Mihaela Drăgușanu.Turista a mai spus că niciun reprezentant al companiei aeriene nu a luat legătura cu ei, precizând că românii stau în holul hotelului și așteaptă să fie informați când vor pleca spre casă.„Se trimit liste la hotel, cu numele turiștilor și cu zborurile către care au fost relocați. Unii au plecat, alții am rămas în așteptare. Nu există aici, în hotel, niciun reprezentant al TAP”, a mai spus sursa citată.Contactați telefonic, reprezentanții Aeroportului Henri Coandă au zis că nu au informații legate de motivul pentru care acest zbor a fost anulat sau momentul în care românii se vor întoarce în țară.Sursa citată a precizat însă că de obicei compania aeriană care anulează curse le asigură pasagerilor cazare și bilete cu alte zboruri.