Turismul salvează Costineştiul de la criză

Turismul salvează Costineștiul de la criză

Primarul din Costinești, democrat-liberalul Traian Cristea, speră ca anul 2009 să fie la fel de bun ca precedentul, și asta în ciuda crizei economice resimțite la nivel mondial. Primarul are încredere că banii de la bugetul local și accesarea fondurilor structurale vor fi de ajuns pentru a realiza proiectele propuse. Din acest punct de vedere, pedelistul a precizat că administrația locală a pus la punct documentația necesară obținerii de fonduri europene pentru extinderea sistemelor de canalizare și alimentare cu apă, precum și pentru asfaltarea drumurilor. „Este vorba de extinderea cu doi kilometri a sistemului de canalizare și tot cu doi kilometri a celui de alimentare cu apă, în cartierele noi ale localității. Tot aici, 2,5 kilometri de drum vor fi asfaltați”, a menționat Traian Cristea. Primarul din Costinești a explicat totodată că se așteaptă ca proiectul să fie declarat eligibil, pentru a putea demara lucrările. Cât privește criza, Cristea a afirmat, pe un ton jovial: „Ne descurcăm noi. Nu ne sperie deloc criza, am fost noi și mai săraci de atât”. În continuare, edilul a explicat: „Vom avea turiști mulți la vară, de asta sunt convins. Românul a știut întotdeauna să pună bani deoparte, să-și facă viața mai frumoasă”, a subliniat el. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește recenta Ordonanță de Guvern, din 30 decembrie 2008, care prevede ca primăriile să returneze sumele defalcate din TVA alocate anul trecut, dar necheltuite, Cristea a afirmat că pe el nu îl afectează deloc: „Nu ne-au rămas bani de anul trecut. Am cheltuit tot, pentru că bănuiam că așa se va întâmpla, că o să-i ia băieții înapoi. Iar dacă sunt primari care nu i-au cheltuit… treaba lor. Era de așteptat, așa e când se schimbă Guvernul”, a conchis șeful administrației locale din Costinești.