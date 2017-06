Turcan: Am decis să nu candidez la președinția PNL

Ştire online publicată Luni, 15 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anunțat azi că nu va candida la președinția partidului la Congresul din iunie, însă consideră că experiența pe care o are ar justifica prezența sa în conducerea formațiunii, scrie Agerpres."Am luat decizia să nu candidez la președinția PNL și am luat această decizie în urma consultării cu colegii mei, considerând că nu este momentul potrivit pentru o asemenea decizie. Momentul prin care trece PNL arată un echilibru foarte fragil și avem nevoie de un congres care să unească toate forțele, nu să le disipeze. Cu alte cuvinte, consider în momentul de față că unitatea este prima condiție a victoriei PNL, a reconstrucției PNL și, în opinia mea, unitatea va fi principala miză a Congresului din iunie", a spus Turcan, după Biroul Politic Național.Ea a arătat că aceia care vor viza "revanșe personale, slăbirea partidului, orgolii mărunte, interese de accedere doar la putere" nu vor avea sprijinul său."Voi asculta moțiunile candidaților la președinția PNL. Voi vedea cât de conciliante sunt pozițiile pe care candidații și susținătorii le au astfel încât PNL să iasă mai puternic, să iasă întărit din această confruntare. Cei care vor viza revanșe personale, slăbirea partidului, orgolii mărunte, interese de accedere doar la putere nu vor avea cu siguranță sprijinul meu", a spus Turcan.Întrebată ce funcție își dorește după Congres, ea a răspuns că experiența acumulată ar justifica prezența sa în conducerea PNL."Voi vedea și modul în care candidații la președinția PNL doresc să-și facă echipele. Cred că lucrul acesta se va vedea dacă sunt oameni deciși să ducă partidul înainte, dacă sunt deciși să își respecte doar preocuparea lor de a se așeza pe un anumit scaun. În principiu, cred că în conducerea PNL prezența mea ar fi bine-venită", a adăugat liderul PNL.Ea a arătat că există două variante cu privire la organizarea Consiliului Național al PNL pentru alegerea echipei președintelui liberalilor, dar că nu s-a luat încă o decizie în acest caz și că, personal, optează pentru organizarea imediată a acestei ședințe după congres."Sunt două variante vehiculate în momentul de față. Nu s-a luat încă o decizie. Unii consideră că ar fi bine să se organizeze imediat după ziua marelui congres de alegere a președintelui, alții spun că ar trebui lăsate două săptămâni. Din punctul meu de vedere, pentru a ne așeza în tranșee cu o echipă validată prin vot, cred că ar fi mai bine să facem Consiliul de Coordonare imediat, să nu mai fie încă o perioadă în care să se slăbească partidul, fiecare să încerce prin diferite jocuri și atacuri să se poziționeze în interiorul partidului", a arătat Raluca Turcan.Liderul PNL a menționat că va fi o ședință a organizației județene a PNL Sibiu, unde se va decide poziția la viitorul congres. "Dacă vor fi opțiuni individuale, acelea trebuie respectate", a adăugat Turcan.Cu privire la foștii lideri de filiale care s-au retras din cursa internă din organizații pentru a putea candida la funcțiile de vicepreședinți ea a arătat că nu-i acuză și nici nu-i susține."Fiecare își construiește traiectoria politică așa cum consideră mai bine. Nu pot nici să-i acuz, nici să-i susțin public, dacă alegerile au fost făcute corect și organizația a avut o altă opțiune, până la urmă așa este politica. Nu suntem la pension în politică, în politică sunt oameni care își asumă decizii și le urmează", a arătat Raluca Turcan.