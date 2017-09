Tudose: Sunt discuţii destul de avansate cu Grindeanu pentru un post de ambasador

Tudose: Sunt discuții destul de avansate cu Grindeanu pentru un post de ambasador

Vineri, 25 August 2017.

Premierul Mihai Tudose a declarat că fostului prim-ministru Sorin Grindeanu i-a fost propus un post de ambasador, spunând că a vorbit cu acesta "și la nivel personal, și politic, într-o echipă de partid", și că discuțiile sunt avansate, iar numirea lui Grindeanu ar fi un "element benefic" pentru țară.Întrebat dacă fostului premier Grindeanu i-a fost propus un post de ambasador, așa cum s-a vehiculat în spațiul public, în ultima perioadă, Mihai Tudose a confirmat și a spus că discuțiile cu acesta sunt destul de avansate, așteptând acum să se întoarcă din concediu cu familia."Am vorbit și la nivel personal, și politic, și într-o echipă de partid. (...) Domnul Grindeanu a fost premierul României timp de șase luni, cu un bagaj acum de informații și cu experiență", a afirmat Tudose la un post de televiziune, citat de News.ro.El a mai spus că discuțiile cu fostul prim-ministru vor fi definitivate la începutul lunii septembrie și că numirea lui Grindeanu într-un astfel de post ar fi "un element util pentru țară".Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat joi că i-ar fi propus lui Sorin Grindeanu funcția de consul sau ambasador în Chișinău: "Nu am făcut așa ceva”.Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, întrebat dacă și-ar dori ca Sorin Grindeanu să rămână în PSD, că fostul premier a făcut o "boacănă mare, care ne-ar fi putut costa foarte mult politic” și are nevoie de timp pentru a înțelege unde a greșit. Dragnea a spus că a avut o discuție "destul de lămuritoare” cu fostul premier și a infirmat că i-ar fi propus funcția de consul sau ambasador la Chișinău.”O să discutăm în Comitetul Executiv Național, dar nu mâine. Sorin a făcut o boacănă mare care ne-ar fi putut costa foarte mult politic. (...) Voi discuta cu colegii mei. Sorin Grindeanu are neapărat nevoie de o perioadă pentru a metaboliza ce s-a întâmplat și pentru a înțelege unde a greșit. E un tânăr ca mulți alți tineri în care PSD a investit și cred că este recuperabil”, a declarat Liviu Dragnea.Fostul premier Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri seară, că s-a întâlnit cu liderul PSD Liviu Dragnea în urmă cu câteva zile și au discutat despre "ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni”, precizând că nu a fost o discuție tensionată. Grindeanu a infirmat că i s-ar fi propus funcția de consul sau ambasador la Chișinău, așa cum s-a vehiculat în presă.El a reafirmat că susține orice guvern PSD și în contiunare se consideră membru al partidului de guvernare."Eu mă consider în continuare un membru al PSD, urmează să vedem acea decizie a Comisiei de etică. Asta îmi doresc să fac în continuare, să activez în PSD. Să vedem ce va decide partidul. (...) Mă simt responsabil în fața oamenilor din Timiș (...) și am discutat foarte mult cu ei în această perioadă - aici nu e vorba de orgolii personale ale lui Sorin Grindeanu sau ale altcuiva - toată lumea își dorește să continue în PSD”, a precizat fostul premier.