Tudose pregăteşte schimbări în Guvern? Ministrul Cucu, primul vizat

Tudose pregătește schimbări în Guvern? Ministrul Cucu, primul vizat

Ştire online publicată Marţi, 22 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Întrebat într-un interviu difuzat duminică, la Antena 3, dacă are de gând să opereze schimbări în garnitura de miniștri, Tudose a răspuns: „Când va fi cazul, veți afla. (...) Nu excludem nimic. Nici eu, nici colegii mei nu suntem pe vecie aici și până una-alta, eu n-am amintiri (...) cu ieșiri la pensie din Guvern. Sunt funcții temporare, unde trebuie toți să ne facem datoria cât mai bine cu putință, chit că este vorba de o zi, două, un an, doi, cât o fi. O zi, dacă mai avem de stat, în ziua aia trebuie să ne facem datoria cât putem de bine”.Șeful Executivului a mai spus că nu îi ceartă pe miniștrii, însă preferă să tragă anumite semnale de alarmă, atunci când este necesar.„Nu-i cert, dar eu am considerat (...) să nu mă prefac că nu văd anumite lucruri și că, atunci când vedem ceva, să spunem despre ce este vorba. Dacă asta este duritate, ok, duritate. Eu consider că e normalitate să spunem când e bine, ce e bine, să spunem când e rău, ce e rău. Să lăudăm când e de lăudat, să încurajăm când e de încurajat și să tragem semnalele de alarmă atunci când ele sunt de tras”, a spus Tudose.Totodată, premierul a precizat că nu a dorit să își construiască o anumită imagine bazată pe atitudinea pe care o are față de membrii Cabinetului său.„N-am jucat pentru imagine sau nu îmi folosește. Nu vreau să candidez la nimic, nici politic, nici administrativ. Deci n-am de ce să joc pentru acest lucru, ci pur și simplu mi-am asumat o sarcină de a pune în practică programul de guvernare, program care trebuie să ducă la creșterea nivelului de trai al românilor. Atâta tot”, a mai afirmat Tudose.În altă ordine de idei, premierul Mihai Tudose l-a convocat, ieri, pe ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, la Palatul Victoria. Întâlnirea a avut loc în contextul în care șeful Executivului a dispus ca, începând de ieri, Corpul de control al prim-ministrului să efectueze verificări la TAROM.TAROM este companie națională care trebuie să intre pe profit și nu va fi nici închisă, nici vândută, a declarat Tudose, duminică, la Antena 3.„Ea (compania TAROM - n.r.) acum mi se pare că merge mai rău ca anul trecut, date fiind cifrele. Au reușit să aibă o pierdere istorică acum. Va trebui făcut ceva, fiindcă este o companie națională, este un simbol național și nu va fi nici închisă, nici vândută, prăduită. (...) Ea va trebui să intre pe profit, să se dezvolte”, a adăugat Tudose.Întrebat dacă la nivelul Guvernului s-a făcut o analiză serioasă asupra a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani la TAROM, premierul a spus: „Luni, credeți-mă, Corpul de control va avea treabă, corpul de control al prim-ministrului, fiindcă totuși, știți, sunt 2.000 de angajați”.