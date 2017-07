Tudose: "Dacă măsurile fac mai mult rău, nu le aplicăm"

Ştire online publicată Miercuri, 05 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Mihai Tudose a declarat, astăzi, că nu are un conflict cu Liviu Dragnea pe tema programului de guvernare și nu s-a certat cu el, așa cum a relatat presa.Șeful Executivului a reiterat că noile măsuri din programul de guvernare, precum schimbarea taxării, vor fi implementate doar după efectuarea unor simulări care să demonstreze că ele nu fac "mai mult rău"."Am citit și eu știrea că luni m-am certat cu domnul președinte Dragnea. Luni nu am reușit să vorbim. Dar, dacă trebuie cumva, o să ne certăm ca să vă validăm știrea. Nu am apucat să ne certăm încă, nici luni, nici ieri și nici azi", a spus Tudose.El a precizat că a avut o discuție "constructivă" cu Dragnea marți, după ce au participat la recepția oferită de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independenței, despre "cum să așeze lucrurile pe linia de guvernare".Întrebat despre posibila implementare a unor taxe, Tudose a afirmat că se fac încă analize, iar modificări nu vor fi operate decât dacă se demonstrează prin simulări că ele vor fi benefice."Dacă vom vedea măsuri care fac mai mult rău decât bine, nu le vom aplica. Dacă sunt bine le introducem. Vom analiza introducerea de noi taxe dacă pe simulare dau rezultate bune. (...) Vom face toate simulările posibile", a spus premierul.El a precizat că i-a cerut deja ministrului de Finanțe să înceapă aceste evaluări.