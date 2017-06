Tudorel Toader, primele declaraţii după moţiunea de cenzură

Tudorel Toader, primele declarații după moțiunea de cenzură

22 Iunie 2017

Tudorel Toader a declarat, în această dimineață, că va asigura interimatul până pe 30 iunie, când demisia depusă de către acesta devine irevocabilă. De asemenea, acesta a dat garanții că „nu există nicio întârziere pe legile justiției”.„Tot timpul eu am spus următorul lucru. Voi asigura interimatul, îmi voi îndeplini atribuțiunile pe care le am până în ultimul minut de mandat. (...) Eu personal mi-am depus demisia pe 15 iunie, devine irevocabilă pe 30 iunie. Înseamnă că după 30 iunie eu nu mai pot retrage demisia, dar nu înseamnă și o încetare a mandatului, a interimatului. Mandatul încetează efectiv la momentul decretului de încetare a funcției și de numire al unui alt ministru al justiției. (...)”, a spus Tudorel Toader, care s-a declarat convins că până pe 30 iunie vom avea un nou guvern.Tudorel Toader a mai afirmat că miercuri a avut o întrevedere cu Călin Popescu Tăriceanu cu care a discutat despre „două probleme punctuale”, potrivit stiripesurse.ro.„Ieri am avut o întrevedere cu dl președinte Tăriceanu și am discutat două probleme punctuale. Prima problemă s-a referit la concursul dintre efectele juridice pe care le produce demisia unui ministru și efectele juridice pe care le produce moțiunea de cenzură, care a fost adoptată. A doua temă a fost referitoare la stadiul legilor justiției, a procesului legislativ în general. (...) Cu privire la legile justiției nu există nicio întârziere”, a mai spus Tudorel Toader.