Tudorel Toader, despre afirmaţiile cu privire la Kovesi şi Lazăr: "Nu le-am sugerat să îşi dea demisia"

Tudorel Toader, despre afirmațiile cu privire la Kovesi și Lazăr: "Nu le-am sugerat să își dea demisia"

Ştire online publicată Luni, 13 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat că nu a sugerat nici șefului DNA, Laura Codruța Kovesi, și nici procurorului general al României, Augustin Lazăr, să își dea demisia, ci doar ''a evocat o instituție din Codul Muncii''."Nu le-am sugerat să-și dea demisia. Am spus și am rugat să nu se speculeze pe tema aceasta și am evocat o instituție care există în Codul Muncii. Oricine poate să-și dea demisia, nimeni nu e obligat să muncească ceva împotriva voinței lui", a precizat Tudorel Toader, la Ministerul Justiției.