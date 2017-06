TUDOREL TOADER A DEMISIONAT! UPDATE

"Exprim deplina solidaritate cu membrii Guvernului, am depus demisia mea din demnitatea de ministru al Justiției", a informat Toader.Tudorel Toader declara joi dimineață că este încă membru al Guvernului, subliniind că va respecta deciziile politice și juridice care vor fi luate."Un Guvern, indiferent în ce etapă funcționează, are două componente, se sprijină pe doi piloni: un pilon politic — sprijinul alianței majoritare și un pilon, o componentă juridică pe care o conferă Parlamentul. Eu fac parte, chiar dacă independent, încă fac parte dintr-un Guvern, un Guvern care am văzut că ieri a pierdut sprijinul politic, dar care are încă suportul juridic. Personal, cred că în momentul în care se retrage sprijinul politic pentru un Guvern în ansamblul lui se retrage implicit sprijinul politic și pentru fiecare membru al Guvernului, chiar dacă e membru de partid, al unui partid sau altul, sau dacă e independent. Sigur, voi respecta deciziile care vor fi luate pe cele două componente — politică și juridică", a declarat Toader, la Ministerul Justiției.