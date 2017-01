Tudorel Nădrag vrea să facă plângere penală împotriva fostului primar Ionel Chiriţă

Tudorel Nădrag vrea să facă plângere penală împotriva fostului primar Ionel Chiriță

Fostul primar al orașului Hârșova, actualul consilier local Ionel Chiriță, a prezentat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, o analiză efectuată de către Biroul Permanent al PNL Hârșova privind administrația locală, la 15 luni de la preluarea conducerii de către Tudorel Nădrag. „În momentul în care noi ne-am încheiat mandatul, am lăsat aproape 4.000.000 de lei plus 1.500.000 de lei în buget. Și acum mai sunt bani din suma de 4.000.000 de lei și restul de 1.500.000 de lei nu este folosit. Dar mă îngrijorează foarte mult lipsa de transparență și de voință”, a declarat Chiriță. Potrivit actualului edil, Tudorel Nădrag, fosta conducere a făcut un împrumut de 5.000.000 de lei, însă nu a contractat decât 3.500.000 de lei. „Acești bani au o anumită destinație, pentru anumite lucrări. Într-adevăr, mai avem bani și vor fi folosiți strict pentru acele proiecte cuprinse în planul inițial. Așa este cazul Centrului de zi pentru copii pe care sper să îl terminăm în perioada următoare”, a explicat Nădrag. „Ceea ce nu v-a spus Ionel Chiriță este că, în prezent, noi plătim aproximativ 70.000 de lei rate și dobânzi pentru următorii 15 ani. Și am hotărât, într-o ședință de Consiliu Local, să prelungim cu până la un an posibilitatea de a contracta restul de 1.500.000 de lei. Și numai într-o situație disperată, dacă va fi nevoie, să îl folosim. Vă dați seama ce ar fi însemnat să luăm și restul acela. Ar fi trebuit să plătim 100.000 de lei lunar rate și dobânzi”, a mai adăugat primarul democrat-liberal. În ceea ce privește transpa-rența, Nădrag i-a reamintit edilului de o adresă pe care i-a trimis-o la domiciliu acum un an. „Încă de când am preluat mandatul, i-am trimis o adresă prin care îi solicitam să ne pună la dispoziție documen-tația confidențială de la toate achizițiile pe care le-a făcut în timpul mandatului său. Toate lucrările au fost puternic supraevaluate, iar atunci când a plecat din Primărie a plecat cu tot cu această documentație”, a acuzat primarul. „Mi-a răspuns că acestea au rămas la salariați. Am discutat și cu ei și nu știau nimic de aceste documente. Eu am avut destulă răbdare, dar acum îi voi face plângere penală. Și aștept să vină DNA-ul să facă reconstituirea lor. În termen de o săptămână, va avea parte de această surpriză”, a mai spus ferm Nădrag. Tot în conferința de ieri, Chiriță a arătat că aleșii PNL sunt împiedicați să își exercite mandatul. „Am solicitat Primăriei să ne pună la dispoziție o sală pentru a ne desfășura întâlnirile cu cetățenii și am fost refuzați”, a precizat liberalul. În replică, Tudorel Nădrag a menționat că nu ar fi putut fi de acord cu așa ceva. „Cum aș fi putut eu să îi dau sala Primăriei? Nu se poate face politică într-o instituție publică. Fiecare dintre noi are un sediu de partid și își poate ține audiențele acolo”, a încheiat el.