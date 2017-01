Tudorel Calapod şi Nicolae Matei se acuză reciproc de abuz în serviciu

La Năvodari,

Tudorel Calapod și Nicolae Matei se acuză reciproc de abuz în serviciu

Nemulțumiți de felul în care se desfășoară ședințele de comisii, precum și cele ordi-nare și extraordinare ale Consiliului Local Năvodari, aleșii democrat-liberali au organizat, vineri după-amiază, o conferință de presă, pentru a clarifica situația în care se află în prezent administrația locală. În cadrul aceleiași conferințe, ei și-au motivat și decizia de a absenta la ședința extraordinară convocată de către edilul Nicolae Matei pentru aceeași după-amiază, la ora 13.00. „Una discutăm în ședințele de comisie și alta în ședințele din plen. În ședința de comisie de luni am avut patru proiecte spre analiză, iar acum sunt 20 de proiecte pe ordinea de zi, proiecte de care noi nu știm nimic. Cum putem vota în necunoștință de cauză?”, a pus problema consilierul democrat-liberal Tudorel Calapod. În plus, Tudorel Calapod a atras atenția că există nereguli la modul de înregistrare a votului în ședințe. „În ședința trecută, la un proiect de hotărâre privind concesiunea unui teren, 12 consilieri au votat «pentru» și 4 «împotrivă», iar în procesul verbal scrie că au fost 14 voturi «pentru» și 2 «împotrivă». Nu este prima dată când se întâmplă așa. Sunt proiecte care nu trec cu două treimi, dar sunt consemnate ca fiind aprobate în procesul verbal”, a mai adăugat el. Astfel, printr-o decizie a Biroului Politic Local al PDL Năvodari, consilierii au stabilit să nu se mai prezinte la ședințele extraordinare decât în momentul în care ședințele vor fi transmise în direct sau într-o variantă înregistrată pe monitoarele amplasate în oraș de către edil. „Solicităm acest lucru public. Să vadă toți locuitorii cum se desfășoară ședințele și să nu fie beneficiarii unor informații deformate într-un mod personal de către actualul primar”, a completat Calapod. Suspecți de partaj cu investitorii străini Primarul Nicolae Matei nu a vrut să comenteze afirmațiile consilierilor PDL. „Îl știe toată lumea pe Tudorel Calapod de mincinos notoriu și de pervers. Nu vreau să comentez mizeriile spuse presei de fostul primar. Nu au venit astăzi (n.r.-vineri) la ședință să voteze pentru organizarea referendumului privind construirea centrului de deșeuri industriale periculoase”, a fost replica lui Matei. Pe de altă parte, fostul primar Tudorel Calapod a declarat că democrat-liberalii sunt împotriva amplasării construcției unui depozit de deșeuri pe teritoriul orașului și susțin chiar organizarea referendumului din 23 mai. În plus, el a atras atenția asupra acestui demers care este tardiv. „Ceea ce a făcut primarul în ultima perioadă nu denotă decât o neglijență crasă în serviciu. Timp de doi ani a gestionat acest proces. A pierdut de la prima instanță și nu s-a preocupat nici măcar o clipă, atunci când se putea, acum un an și jumătate. Atunci trebuia să organizeze miting și referendum pentru că se putea schimba decizia instanței”, susține Calapod. „După ce am văzut hotărârea judecătorească, îl suspectez pe primar de partaj cu acest investitor pe teritoriul orașului pentru faptul că nu a prezentat în instanță docu-mentele necesare pentru ca instanța să ia o decizie în cunoștință de cauză”, a mai afirmat fostul edil. Democrat-liberalul a mai spus că edilul ar putea fi pasibil de neglijență în serviciu și abuz în serviciu în calitate de primar. În replică, Nicolae Matei a declarat că a făcut tot ce s-a putut pentru a câștiga acel proces, însă decizia instanței a ținut cont de certificatul de urbanism eliberat chiar de către Calapod. De asemenea, Matei a menționat că Tudorel Calapod a făcut un abuz în serviciu, adăugând că ar fi funcționat, la acel moment, un grup infracțional organizat la nivel local, pe acest subiect. Potrivit lui Calapod, orice primar este obligat să elibereze certificatul de urbanism pe baza căruia investitorii trebuie să solicite apoi avize de la instituțiile abilitate. Mai mult, certificatul semnat de el nu ține loc de autorizații de construire și nu conferă dreptul de a se executa lucrări de construcții, astfel încât pentru orașul Năvodari nu există vreun pericol de a se construi depozitul de deșeuri. Referendum pe 23 mai În absența democrat-liberalilor, consilierii PSD și cei ai PNL au aprobat în ședința extraordinară de vineri organizarea referendumului local în data 23 mai, pentru care administrația locală va cheltui aproximativ 70.000 de lei, așa cum a arătat edilul Nicolae Matei. Primăria are o nouă direcție În aceeași ședință, aleșii au aprobat înființarea Direcției de Utilități Publice a orașului Năvodari, care va prelua gestiunea activităților de transport, distribuție și furnizare a energiei termice de la SC TSP Ecoterm SA Năvodari, intrată în faliment. Nicolae Matei a mai precizat că aproximativ 120 de angajați ai Ecoterm, din totalul de 170, vor trece în aparatul propriu al primarului pentru a se ocupa de noua direcție. „Pe orice cale, sub orice formă caută (n.r.-consilierii democrat-liberali) să îmi obstrucționeze activitatea și a consiliului local și au de suferit cetățenii care de luni nu vor mai avea căldură și apă caldă pentru că Ecoterm a intrat în faliment”, a atenționat Matei. „Sunt și asociații de locatari unde apa rece este oprită și o să fac o intervenție pe lângă Felix Stroe de la RAJA ca măcar apă rece să aibă asociațiile de locatari”, a încheiat edilul.