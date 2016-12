TSD a lansat proiectul „Guvernul Tinerilor”

Tineretul Social Democrat a lansat proiectul ''Guvernul Tinerilor'', care are ca obiectiv principal atragerea tinerilor valoroși către politică și administrație. Participanții la proiect vor avea șansa să își prezinte ideile și chiar să facă parte pentru o zi din echipa de guvernare. Proiectul face parte din strategia de profesionalizare a tinerilor USL, precum și din strategia de recrutare de noi membri, se arată într-un comunicat remis de Biroul de presă al TSD.Potrivit sursei citate, este o ocazie fără precedent la nivelul Executivului, ce oferă tinerilor interesați posibilitatea să-și aleagă ministrul căruia doresc să-i facă propuneri. Ideile supuse spre analiză sunt de fapt soluții la situații concrete, identificate, cu scopul de a fi selectate de către ministrul vizat."PSD este cel mai puternic partid din România și TSD este cea mai bine organizată structură politică de tineret din țară. Am ajuns la acest nivel prin organizare, competență și perseverență. Proiectul 'Guvernul Tinerilor' este un exemplu foarte bun pentru a înțelege nivelul de pregătire și gradul de performanță a viitorilor lideri politici. Sunt alături de voi, vreau să vă cunosc ideile și vă aștept la guvernare", a declarat premierul Victor Ponta, potrivit comunicatului TSD.Președintele TSD, Nicolae Bănicioiu, a subliniat că are încredere în acest proiect. "Cred în ideile tinerilor, în capacitatea lor de a căuta și de a găsi soluții viabile pentru problemele actuale cu care se confruntă România. Sunt ferm convins că tinerii pot aduce un plus de prospețime în guvernare și de aceea abia aștept să îi cunosc pe tinerii care se vor înscrie în proiect și să le aflu punctele de vedere, viziunile și valorile'', a subliniat Nicolae Bănicioiu.