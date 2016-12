Tronsonul Constanţa - Murfatlar al Autostrăzii Soarelui va fi inaugurat mâine

2

Nene Geo, cati ani ai?

Geo, esti copil, crezi ca lui mazarik ii pasa de Constanta si constanteni? Acesta este locul unde a venit cu o plasa in mana, unde mergea cu troleibuzul si tramvaiul cand era student la pescadoare ( ajuns prin alunecare ) si unde ,, produce " bani si suferinta!!! Locatarii de pa Lapusneanu, langa mall, unde le ,, trage " un bloc in fata, de peste 8 nivele crezi ca au fost intrebati daca accepta ca de acum incolo, pe vecie ca sa nu mai aiba lumina soarelui in apartamente???Il doare in cur de tine, de mine, de noi toti, el face bani cu prietenii din bucuresti aici. Cand a distrus tramvaiul, troleibuzele, te-a intrebat cumva???? Ce a facut animalu' cu cablurile de la tramvaie si troleibuze??? De ce le-a dat jos? Ca sa le punem la loc, trebuie sa cheltuim milioane de euroi acum....Toate orasele moderne, dar si cele cu istorie din vest au transport electrificat! Asta vara, am fost in Munchen, si in metrou, erau afise cu ,,MUNCHEN, 100ANI DE TRANSPORT ELECTRIFICAT " !!!! Noi avem autobuze, ,, made in BELARUS" stii de ce nu? Acolo disciplina financiara e ,, pe vine "!!! Pe Tomis, vis a vis de Spital, a rasarit o cladire, care e ca nuca-n perete cu urbanismul zonei......In Peninsula, langa Safari, a rasarit o cladire de sticla si betoane chiar langa cladiri vechi,de epoca iar acum isi are sediul acolo RIG SERVICE , ....ai vazut vreodata vreun asasinat urbanistic mai mare??? Concluzia e ca trebuie sa ne mobilizam si sa-i dam un sut in cur lui mazarik, la anul, la alegeri, sa-l lasam in brazilia lui, sa-si manance banii acolo, castigati cu greu, prin munca, la malul marii negre.....