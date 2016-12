Trofeul lui Traian, întinat de cârnaţii lui Geoană

Trofeul lui Traian, întinat de cârnații lui Geoană

Pesediștii și liberalii s-au cățărat, aseară, pe Tropaeum Traiani din Adamclisi, de Ziua Națională a României. Între zece și cincisprezece mii de persoane aduse cu autocarele de peste tot din județul Constanța au participat la mitingul electoral dedicat candidatului PSD la prezidențiale, Mircea Geoană, iar pentru asta au fost nevoite să aștepte ore în șir sosirea acestuia la eveniment. Cu elicopterul, desigur. Altminteri, Ziua Națională a României nu a debutat decât atunci când Geoană a aterizat la Adamclisi. Până atunci, însă, memoria celor care au murit fie pentru realizarea Marii Uniri de la 1918, fie în Primul Război Mondial a fost întinată cu fasole și cârnați despre care oamenii spuneau că sunt aproape cruzi. Nu-i nimic, pentru această „cinste” adusă eroilor neamului, pentru această comemorare a plătit Consiliul Județean Constanța (CJC). Și tot din banii publici. Cine a furat Ziua Națională a României? 1 Decembrie, ziua tuturor românilor s-a transformat, ieri, la Tropaeum Traiani, din sărbătoare națională, în cea mai ipocrită campanie electorală, acolo unde pesediștii și liberalii și-au dat mâna deasupra a tot ceea ce au însemnat odată istorie, adevăr, bun simț și asta pentru a consfinți, din nou, pervertirea politică dincolo de orice sentiment, de orice sărbătoare națională care supraviețuise, la 20 de ani de la revoluția din decembrie ’89, neconfiscată. Cei peste zece mii de oameni aduși ieri la Adamclisi au așteptat, potrivit propriilor declarații, ore în șir pentru a sărbători, în felul lor umil și simplu, Ziua Națională a Românilor. CJC a asigurat fasolea și cârnații, dar i-a lăsat să sufere la capitolul apă. Așa cum a declarat un cetățean din localitatea constănțeană Rasova, oamenii n-au văzut nici măcar o sticlă de apă. Zeci de mii de amărâți, de bătrâni, de copii cu fulare și fesuri roșii au stat, ieri seară, proțăpiți ca la teatrul de păpuși pentru a asculta discursurile celor care, în 2009, au confiscat Ziua Națională, 1 Decembrie, cu tot ce avea ea mai sfânt. Cocoțați pe monument, Mircea Geoană, candidatul PSD la prezidențiale, Nicușor Constantinescu, președintele CJC, Radu Mazăre, primarul Constanței, dar și parlamentari ai PSD (Nicolae Moga, Cristina Dumitrache și Eduard Martin) și PNL (Puiu Hașotti, George Dragomir, Mihai Lupu) au făcut din 1 Decembrie o sărbătoare roșie, o sărbătoare care puțea a comunism și din care nu lipsea decât tristul, atât de tristul apelativ „tovarăși”. Și asta dat fiind faptul că, deși Geoană a susținut sus și tare că Ziua Națională a Românilor „aparține românilor”, nimeni nu a făcut nici măcar un minim efort de a ascunde, de a estompa în vreun fel însemnele și culorile partidelor politice. Peste tot unde priveai domnea roșul: de la canadienele și șepcile roșii ale primarilor pesediști constănțeni și ale consilierilor locali și județeni până la prezența angajaților din instituțiile publice, mari maeștri de ceremonii, așa cum au fost Cristian Zgabercea, directorul Direcției pentru Cultură, Învățământ și Sport din cadrul CJC, dar și Petrică Munteanu, directorul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanța. E drept, ici colo mai apărea și câte o geacă de culoare galbenă. O fi fost, probabil, frustrarea liberală, de vreme ce Crin Antonescu nici nu a mai participat la eveniment și asta în pofida faptului că prezența sa a fost anunțată de CJC încă de acum câteva zile. Insistând asupra ideii de reunire a românilor de pretutindeni, dar și a faptului că ei trebuie să conviețuiască în liniște „indiferent de culoarea politică”, Geoană își anula, totuși, propriile replici aparent apolitice prin declarații de genul „Suntem aici liberali și social-democrați”. Încă o dată, proverbul „gura păcătosului adevăr grăiește” funcționează din plin. „Figuranți” de la centru au fost Ion Bazac, Liviu Dragnea, Ecaterina Andronescu și Relu Fenechiu. Și, ah, da, Lavinia Șandru. Aceea care, vă aduceți aminte?, plângea după un loc eligibil pe lista de candidați PSD pentru europarlamentarele de astă vară. Fie-le liberalismul ușor… În aceeași ordine de idei, ieri a fost ziua în care senatorul PNL Puiu Hașotti s-a pupat, la propriu, cu Nicușor Constantinescu, mai marele PSD al CJC. Și tot ieri, Hașotti l-a citat pe Brătianu, acela pe care peneliștii, atâția câți or fi rămas și cărora le e rușine de pactul cu… diavolul, îl consideră părintele liberalismului românesc. „Sărbătorim revenirea Ardealului la patria mumă”, perora ieri Hașotti, după ce escaladase Tropaeum Traiani. Parafrazându-l pe Gheorghe Brătianu, senatorul PNL afirma și că „nimic nu este pierdut atâta timp cât avem încredere în destinul nostru ca neam”. Întru totul de acord. Dar ce faci atunci când, în realitate, sărbătorești nu ziua românilor, ci parteneriatul cu aceia pe care în numeroase declarații și conferințe de presă îi criticai cu nerv, era să zic chiar cu o oarecare convingere?!? Triștii liberali constănțeni recunosc, pe la colțuri, că nu le e pe plac ce se întâmplă. Dar, evident, tac. Iar, dacă nu tac, filosofează. Dușmanii sunt lângă noi Ca în niciun an până acum, actorii Teatrului „Fantasio” și corul Operei Constanța au fost mobilizați, de 1 Decembrie, încă de la orele 12.00, pentru „marea adunare” de la Tropaeum Traiani. A fost, așa cum au declarat, sub protecția anonimatului, unii dintre artiști, „sarcină de serviciu”. Zeci de coriști și actori cu zeci de ani de experiență pe scenele teatrelor au repetat, ieri, ore în șir, ca pe vremea lui Ceaușescu. Mai mult, primeau indicații prețioase de la tot soiul de regizori și regizorași fără ca aceștia din urmă să dea vreun semn că le-ar păsa de faptul că poporul, amărâții aia înfometați al căror număr depășea lejer zece mii, observă că evenimentul nu e pentru ei, sărbătoarea nu e pentru omul de rând. Totul era gândit, calculat, cronometrat „ca la carte” pentru „a da bine” la momentul oportun: sosirea acelui „special guest star”, Mircea Geoană. Pe fundal, răsuna penibil „The final countdown”. Dincolo, însă, de fasole și cârnați, de oameni mirosind a băutură, dincolo chiar și de sărăcia, ignoranța celor prezenți, poate că cel mai trist moment a fost acela în care a fost recitată poezia lui George Coșbuc, „Decebal către popor”, poem care, cu siguranță, a fost folosit la evenimente și înainte de 1989. Am putea să ne gândim, dacă citim cu atenție ultimele versuri ale poeziei, că ieri, la Adamclisi, artiștii au deplâns soarta constănțenilor și a românilor: au dat citire unui poem care ascunde una din acele „șopârle” atât de dragi artiștilor români pe vremea comuniștilor deoarece constituiau unele dintre puținele pseudo-refugii: „Dar vă gândiți, eroi,/ Că zeii sunt departe, sus/ Dușmanii lângă noi”.