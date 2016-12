Tribunalul Bucureşti: Mircea Diaconu poate candida la alegerile europarlamentare

Tribunalul București: Mircea Diaconu poate candida la alegerile europarlamentare

Magistrații Tribunalului București au admis contestația depusă de Mircea Diaconu, astfel că fostul senator liberal Mircea Diaconu poate candida la alegerile europarlamentare, transmite Realitatea.net.BEC ar putea să atace această decizie la Curtea de Apel București.Mircea Diaconu a atacat în instanță hotărârea BEC prin care i s-a respins candidatura la alegerile pentru Parlamentul European, motivul invocat de Biroul Electoral Central fiind acela că Diaconu are interdicție să ocupe o funcție eligibilă.BEC a avut în vedere raportul Agenției Naționale de Integritate privind starea de incompatibilitate în care s-a aflat Mircea Diaconu ca urmare a exercitării concomitente a demnității de senator și a funcției de director-manager al Teatrului C.I. Nottara."Având în vedere caracterul obligatoriu al Deciziei nr. 3104/2012 a Înaltei Curți de Casație și Justiție irevocabile care trebuie respectată atât de către cetățeni, cât și de autorități publice, inclusiv de BEC, observând prevederile art. 25, alin 2 din Legea nr. 176/2010 cu modificările și completările ulterioare, văzând faptul că, potrivit limbajului comun - în condițiile în care legiuitorul nu definește această sintagmă - prin 'funcție eligibilă' se înțelege 'funcție care poate fi aleasă' - conform Dicționarului Explicativ Român - în această categorie intrând și funcția de parlamentar european (...) BEC respinge candidatura independentă a lui Mircea Diaconu", precizează BEC.Pe 26 martie, Agenția Națională de Integritate a informat BEC că Mircea Diaconu nu îndeplinește condițiile legale pentru validarea candidaturii pentru Parlamentul European."Mircea Diaconu se află sub interdicția expresă prevăzută de lege pentru a ocupa o funcție eligibilă, cum este funcția de europarlamentar, mandatul de senator al acestuia fiind tot o funcție eligibilă, încetând de drept prin efectul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a stabilit starea de incompatibilitate. Or, în cazul de față, Mircea Diaconu a fost declarat ca fiind incompatibil, printr-un act administrativ menținut prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, aspect care face ca acesta să intre sub incidența dispozițiilor art. 14 alin (1) lit. c) din Legea nr. 33/2007 și pe cale de consecință acesta nu îndeplinește o condiție de fond pentru a putea candida la alegerile pentru Parlamentul European", susține ANI.În opinia ANI, o eventuală decizie de validare a candidaturii lui Mircea Diaconu ar fi de natură să încalce principiile supremației interesului public și integrității în exercitarea funcției publice.Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat pe 18 martie că Diaconu a fost scos din lista partidului pentru europarlamentare după ce liberalii au luat act de comunicatul ANI și sentința ÎCCJ referitoare la incompatibilitatea acestuia.A doua zi Mircea Diaconu a demisionat din partid și a declarat că intenționează să candideze ca independent la alegerile pentru Parlamentul European. El și-a depus candidatura la europarlamentare pe 26 martie în calitate de independent. Diaconu a menționat că a strâns peste 125.000 de semnături de susținere a candidaturii sale.