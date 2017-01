Trezoreria Constanţa a respins bugetul Mangaliei pentru 2010

Trezoreria Constanța a respins bugetul Mangaliei pentru 2010

Reprezentanții administrației locale din Mangalia au depus, ieri, la Trezoreria Constanța, dosarul privind bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului pentru 2010. În aceeași zi, Primăria Mangalia a fost informată că bugetul a fost respins întrucât nu s-a respectat principiul echilibrului bugetar. „Conform Legii 273/2006 a finanțelor publice locale, art. 13, bugetul de venituri și cheltuieli trebuie să respecte principiul echilibrului bugetar, astfel încât cheltuielile bugetare să se acopere integral din veniturile bugetului respectiv. Drept urmare pentru diferența neacoperită de 805 mii lei de la cheltuieli ar trebui să găsiți sursele de venituri pentru acoperire”, se arată în adresa Trezoreriei Constanța transmisă Primăriei Mangalia. În plus, în aceeași adresă se precizează că Mangalia a depășit termenul de depunere a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, respectiv 17.03.2010, conform Legii 273/2006 a finanțelor publice locale. În aceste condiții, respectând prevederile art. 39., alin (7), Trezoreria a dispus sistarea alimentării cu cote și sume defalcate din TVA, până la aprobarea și depunerea DGFP a bugetelor de venituri și cheltuieli. Astfel, Primăria poate efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate la bugetul local. Personalul bugetar nu poate fi plătit „Consecințele acestei măsuri sunt destul de grave. Nu mai putem plăti nimic. Mai mult, profesorii și cadrele medicale riscă să nu își mai primească salariile”, a declarat primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac. În opinia sa, primul pas pe care trebuie să îl facă aleșii este adoptarea unui nou buget, dar unul echilibrat. „Trebuie să ne grăbim cu adoptarea acestuia. Putem organiza o ședință de consiliu la sfârșitul săptămânii sau la începutul săptămânii viitoare”, a adăugat edilul. Totodată, Tusac a mai arătat că aleșii pot pleca de la varianta inițială propusă de el și pot aduce amendamente în continuare fără însă a-l dezechilibra, așa cum s-a întâmplat anterior. În varianta propusă de consilieri, cheltuielile erau acoperite Consilierul PNL Sorin Andrei, totodată secretar al Comisiei economice, a declarat că primul pas pe care îl vor face aleșii va fi verificarea cauzelor care au stat la baza înregistrării acelei diferențe de 805 mii lei. „Noi nu am putut verifica formula de buget prezentată Trezoreriei Constanța de către aparatul execu-tiv. Nu am avut timpul pentru a verifica în ce măsură executivul a introdus amendamentele propuse de noi în ședința din 11 martie”, a explicat liberalul. În plus, el a arătat că amendamentele aduse bugetului de către consilieri în ședința de la începutul lunii nu ar fi putut genera acest deficit. Sorin Andrei nu a exclus posibilitatea ca în buget să fi intervenit o eroare de calcul sau o eroare umană însă, în varianta propusă de aleși, cheltuielile erau acoperite de venituri. Pe de altă parte, liberalul a ținut să precizeze că aleșii sunt des-chiși dialogului cu reprezentanții executivului local în vederea remedierii greșelilor apărute. „Noi suntem dispuși la dialog și negocieri pe proiecte. Și ar fi ideal ca noi să avem timp să dezbatem bugetul în comisii. Însă ne dorim ca acest buget să fie unul realist și echilibrat, care să îmbine proiectele de protecție socială cu cele de dezvoltare a municipiului”, a încheiat el.