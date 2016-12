Trei proiecte noi marca „Primăria Constănţenilor”

1

oare?!

pdl-ul este partidul de guvernamant de foarte mult timp, iar singurele masuri pe care le-a luat au fost de taieri si saracire a populatiei. ca si constantean cu pot crede ca un om al pdl-ului va face exact opusul coegilor lui? cum pot avea incredere in cei care au subminat economia, au capusat, talharit si vandut tot ce avea aceasta tarisoara? cum pot crede ca oamenii presedintelui au acumulat averi in ani de criza cum nici miliardarii americii nu au reusit intr-o viata pe cand majoritatea romanilor au ales calea pribegiei prin strainataturi lasand in urama copii, mame, sotii, soti,etc? cum mai pot crede un om aservit mafiei pdl? doar masochistii pot spera intr-o victorie portocalie. ps. am fost un sustinator ferm al presedintelui basescu si chiar l-am votat, asta pana cand am deschis ochii cu adevarat si am vazut, simtit, gustat tradarea. oricine este mai bun ca pdl!