Trei liberali şi un jurnalist se vor parlamentari pe staţiunile din sud

1

se vor parlamentari

P|na acum s-au ales si se vor alege intre ei.Problema e cine-i va vota. Electoratul s-a saturat sa -i vada in postura de candidati sau alesi,pe aceeasi indivizi mediocrii,fara profesie si fara merite care-si fac o cariera nemeritata in politca.Din pacate,speranta de a avea o clasa politica de calitate este in continuare de nerealizat.MRU,"tanara speranta" si-a compromis viitorul permitand ca organizatiile sale din teritoriu sa incapa pe mana impostorilor si mediocritatilor de genul lui Culețu, Iustian -Pupi figura anodina de frizer cu mandolina,Eugen Cojocaru si alte asemenea specimene declasate.Schimbarea clasei politice va putea incepe peste 2-3 generatii,cand nimeni nu va mai sti ca tanarul candidat a mostenit averea strabunicului său care a jefuit statul si a saracit populatia,tSi totul se va repeta sub alte forme.Suntem o tara balcanica si nu vrem democratia occidentala.Romania ramane tara bacsisului, a coruptiei generalizate pe care in curand,cu ajutorul politicianistilor,o vom legaliza.Arghezi,adresandu-se unui tanar,ii recomanda acestuia: " Sfatul meu este sa te faci om politic,omuleț politic,lichea politica,ganganie politica.Cel din urma politician bate cu o suta de lungimi pe cel mai destoinic dintre carturari,industriasi,negustori si muncitori.....In prima zi de guvernare ia mita un comision de cateva milioane.Vinde Statul zilnic in fragmente de pamant,de ape,de mine,de paduri....Starpitura se face personagiu.Clientul prezumtiv al Codului Penal e legiuitor si paznic al drepturilor si datoriilor obstesti".Dar cine e dispus sa-l citeasca pe Arghezi?