Trei, Doamne, şi toţi „trag“ la fundul lacului Siutghiol

Trei, Doamne, și toți „trag“ la fundul lacului Siutghiol

Aproximativ 20 de minute le-a luat ieri celor 22 de consilieri locali prezenți la ședința pe luna septembrie pentru a vota cele 50 de hotărâri de pe ordinea de zi a întrunirii. Proiectele au fost votate în unanimitate, cu excepția unuia care a înregistrat o abținere. În rest, s-a rezolvat problema fundului de lac, sau cuveta, în termenii academici ai administrației, s-au dat bani retroactiv pentru competiția de bărci din Mamaia, consilierii au mai votat o alternativă la vechile caracatițe, PUD-uri cu nemiluita, toate aprobate în liniște și pace și aplauzele de final. Cum primarul Radu Mazăre nu are de gând să renunțe la ideea construirii orășelului lacustru pe lacul Siutghiol, consilierii locali și-au dat, ieri, acordul, printr-o hotărâre, pentru trecerea unei părți din cuveta lacului în domeniul public al municipiului. Conform declarațiilor lui Mazăre, o astfel de hotărâre de consiliu local ar fi trecut și prin consiliile locale din Năvodari și Ovidiu, pentru că „s-a trasat o împărțire a fundului lacului între cele trei administrații”. Mazăre a declarat ieri că în scopul susținerii proiectului construirii orășelului lacustru, s-au purtat discuții direct la guvern, executivul arătându-se interesat să susțină acest proiect al municipalității constănțene. Pentru acest lucru era nevoie însă ca administrațiile locale să își dea acordul de principiu pentru preluarea suprafeței de teren de sub apele lacului, lucru pe care l-a și făcut, de altfel, ieri, Consiliul Local Constanța. Mazăre a mai adăugat că acum este rândul guvernului să emită o hotărâre în acest sens. „Doamne ajută!”, și-a spus, în final, edilul. Atenție unde parcați! Tot în ședința de ieri, consilierii locali au aprobat și proiectul de hotărâre privind procedurile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Constanța. Pentru a lămuri cum stau lucrurile, tot edilul a intervenit. Banda întâi a marilor bulevarde este ocupată în permanență de mașini parcate neregulamentar ceea ce generează un haos în circulația pe drumurile publice ale municipiului iar poliția nu face față acestei situații. În consecință, conform hotărârii aprobate ieri de consilierii locali, în aproximativ trei luni, mașinile parcate neregulamentar pe banda întâi de pe marile bulevarde din Constanța vor fi ridicate. Pentru a le recupera, proprietarii vor plăti pe lângă amendă, al cărui cuantum nu s-a stabilit încă, și cheltuielile aferente ridicării și transportului mașinii. Nu se știe însă nici locul unde vor fi depozitate mașinile până în momentul în care vor fi ele recuperate de proprietari. Pentru a evita neplăcerile, Mazăre recomandă constănțenilor să parcheze pe străduțele lăturalnice și să mai facă și puțină mișcare până la destinație. Până una alta, edilul a promis însă că nu va trece mult și constănțenii își vor putea parca mașinile în parcări subterane. Laude, răsplătite cu 650.000 lei Un succes deplin! Așa a fost catalogată, în plină ședință de consiliu local, competiția care a avut loc la începutul lunii septembrie pe lacul Siutghiol. Și pentru că mulțumirile nu mai conteneau din partea organizatorilor, pentru că Mazăre a promis că anul viitor competiția se va relua și, împreună cu ea, se va desfășura și un carnaval în stil brazilian, dar și concursul Aero Grand Prix care anul acesta a fost numai în fază demonstrativă. 