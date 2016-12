"Trebuie văzut în Constituţie dacă alegerile parlamentare pot fi organizate în luna noiembrie"

Traian Băsescu:

"Trebuie văzut în Constituție dacă alegerile parlamentare pot fi organizate în luna noiembrie"

Propunerea Guvernului privind data organizării alegerilor parlamentare, 4 sau 10 decembrie, este puțin fezabilă și trebuie văzut, cu respectarea termenilor constituționali, dacă scrutinul nu ar putea avea loc în luna noiembrie, susține președintele PMP, Traian Băsescu.„Propunerea Guvernului este 4 sau 11 decembrie. Cred că amândouă datele sunt puțin fezabile, dar trebuie să privim în Constituție, să vedem dacă alegerile s-ar putea desfășura în noiembrie. Dați-vă seama, 4 nu se poate, e între sărbători, 11 este la opt zile de la data expirării mandatului legal al Parlamentului. Țara nu poate sta fără Parlament. E ca și cum ai spune că nu are președinte. Or, numai premierul dacă e desemnat are, prin Constituție,10 zile pentru a anunța Cabinetul și programul. Deci, de pe 11, numai Biroul Electoral Central până dă rezultatele finale și se face 19. Deci, cred că va trebui adaptată decizia la termenii constituționali, chiar dacă și această propunere, 4 / 11, a avut în vedere tot termenii constituționali în felul ei”, a declarat Traian Băsescu, în momentul în care a fost întrebat despre data alegerilor parlamentare.