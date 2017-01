„Trebuie să ne întoarcem la brandul PDL, la culoarea portocaliu”

Elena Udrea a declarat după primirea certificatului doveditor al alegerii ca parlamentar, că PDL trebuie să se întoarcă la brandul său, la culoarea portocaliu, după experiența campaniei și alegerilor.Îmbrăcată cu o bluză portocalie, asortată cu o eșarfă de aceeași culoare, Elena Udrea a ținut să se remarce încă din momentul în care a intrat în sala în care urma să aibă loc festivitatea. 'Vedeți, m-am îmbrăcat iar în portocaliu', le-a spus ea jurnaliștilor prezenți.Potrivit Agerpres, întrebată fiind la finalul ceremoniei dacă îmbrăcămintea portocalie este o întâmplare sau un semnal, Elena Udrea a răspuns: 'Am vrut să mă întorc la portocaliu. După experiența din această campanie consider că trebuie să ne întoarcem la brandul PDL, la culoarea portocaliu. Am vrut să fie un semnal chiar din ziua în care îmi ridic certificatul de mandat'.Elena Udrea a câștigat mandatul de deputat în colegiul 4 Roman-Ion Creangă, însă de pe locul al doilea.„Mă bucur foarte mult că am reușit să obțin încrederea romașcanilor. A fost o campanie frumoasă, dar în același timp grea. Am întâlnit mii de romașcani, am vorbit despre ce s-a făcut și despre ce se va face la Roman. A fost un rezultat muncit și a meritat tot efortul. Romanul trebuie să fie în centrul Moldovei iar eu sunt deputat de Moldova', a declarat Elena Udrea.La alegerile din 9 decembrie, candidatul USL, Liviu Brătescu, a obținut 46,16 la sută iar Elena Udrea a întrunit 42,46 la sută din voturi.