„Trebuie să ne întoarcem la brandul PDL, la culoarea portocaliu“

1

moda,culoarea si politica

Dna Udrea continua sa faca parada modei pe scena politica. Este de admirat perseverenta sa in a se face ca n-a avut nici un rol in caderea guvernului si a infrangerii politice a PDL.Politica unui partid nu se schimba doar alegand alta culoare,sau alta toaleta,ci aplicand consecvent programul politic in care s-a inscris ca obiectiv principal bunastarea cetatenilor nu a politicianistilor si clientelei lor.PDL a ignorat acest obiectiv politic.N-a avut curajul sa-si dea demisia de la guvernare,declarand ca nu poate lua masurile de austeritate,si sa faca loc USL,care acuma ar fi obtinut rezultatele pedeleului.Dna Udrea face parte din categoria acelora care,chiar si atunci cand au dreptate iti sunt antipatici.Au un fel anume de a te zgandari si indispune si te duce in starea de a contesta evidenta faptului vazut impreuna.Neputand sa-l ataci direct si sa-l dai cu capul de pereti,tagaduiesti evidenta.Iti combati propriile convingeri,pentru ca le impartaseste si el.