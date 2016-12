"Trebuie să mă gândesc serios dacă mai garantez pentru cineva în conducerea PSD"

Liviu Dragnea a declarat, la iesirea de la sedinta BPN, ca PSD este un partid care nu merită ca la vârful său să existe dispute mici pe niște funcții relativ trecătoare, potrivit Agerpres. „În ceea ce privește funcția de coordonator politic, sincer, nu am luat-o de la librărie. (...) În ziua în care mi-am prezentat demisia, CExN a hotărât și eu am acceptat să gestionez anumite atribuțiuni“, a spus Dragnea. Întrebat dacă este nevoie de un congres al partidului, el a explicat că în cadrul discuțiilor au fost argumente pro și contra și a adăugat că, în opinia sa, nu ar fi nevoie. „În momentul ăsta nu, dar astăzi s-au spus mai multe lucruri cu argumente și contraargumente. Sunt două variante — un congres în toamnă și un congres după alegerile parlamentare din 2016, undeva la începutul lui 2017. Aceste variante vor fi discutate, sper eu, miercuri, la Comitetul Executiv Național, când se va decide și cine va gestiona conducerea interimară a PSD. (...) Eu tot sper că PSD a rămas un partid viu, în care ai dreptul la opinie. (...) CEx nu poate valida, CEx decide sau nu pe una sau mai multe candidaturi“, a subliniat Dragnea.Întrebat dacă o va sprijini pe Rovana Plumb pentru ocuparea funcției, Dragnea a raspuns: „Trebuie să mă gândesc serios dacă mai garantez pentru cineva în conducerea partidului. Și asta trebuie să mă gândesc zilele astea. Am avut nenumărate discuții ...Iau în calcul un singur lucru, să mă gândesc la ce au spus unii colegi. Să mă hotărăsc ce vreau să fac eu în ceea ce privește conducerea partidului și promisiunea pe care am făcut-o în BPN și o să o fac și acum este că o să mă gândesc serios. Am speranța că miercuri toate mințile luminate din partid vor reuși să înțeleagă că avem capacitatea de a face ceva pentru această țară așa cum a și făcut PSD și așa cum a făcut și Victor Ponta ca premier până acum și sper că o să facă și în continuare, sper că o să găsească puterea să rămână prim-ministru“.