„Trebuie să găsim o soluţie pentru votul în diaspora”

CINE și, mai ales DE LA CINE și-a luat țara înapoi ?!

Domnule Președinte, În seara zilei de 16 noiembrie 2014, la puțin timp după încheierea votului pentru alegerea Președintelui României, ați postat, pe site-ul dumneavoastră de Facebook, următorul mesaj: AM CÂȘTIGAT! NE-AM LUAT ȚARA ÎNAPOI! Constat că nu folosiți persoana a I-a singular, ci persoana I-a plural. Nu dumneavoastră singur v-ați luat țara înapoi, ci împreună cu alții. Poate că într-un eventual răspuns la această scrisoare, veți găsi de cuviință să precizați dacă ați vrut să ne spuneți că ați luat țara înapoi împreună cu și în numele celor 6,3 milioane de români care au votat pentru dumneavoastră, sau împreună cu și în numele și al celor 5,3 milioane de români care au votat pentru adversarul dumneavoastră, sau, poate, și împreună cu și în numele și al celor 6,7 milioane de români care nu s-au prezentat la vot. Poate că veți preciza și DE LA CINE ați luat ÎNAPOI țara. Exclud varianta că ați luat țara de la pesediști ca să o dați ÎNAPOI la pedeliști, sau la peneliști. Până la primirea eventualului dumneavoastră răspuns, îmi permit să bănuiesc că, odată ales Președinte al României, vorbiți în numele întregului popor român și atunci când spuneți NE-AM LUAT ȚARA ÎNAPOI, ne spuneți, de fapt, că, dumneavoastră împreună cu tot poporul român ați luat țara înapoi. Asta înseamnă că, până în seara zilei de 16 noiembrie 2014, și dumneavoastră și eu și poporul român nu am mai avut țară, am fost deposedați de lucrul acesta care se numește ȚARĂ. Din nefericire, lucrurile stau chiar așa. Poporul român, din care facem parte amândoi, a fost, realmente, deposedat de ȚARA lui, ROMÂNIA. În ultimii 25 de ani, poporul român a fost deposedat de capitalul său național, de fabrici, de uzine, de bănci etc. A fost deposedat de peste 4 milioane locuri de muncă, astfel că aceste milioane de români au fost alungați din țară în căutarea unui loc de muncă, și-au părăsit familiile, și-au lăsat copii fără îngrijirea și dragostea părintească, pradă traficanților de droguri și de carne vie. Poporul român a fost deposedat de resursele sale naturale, care sunt exploatate de corporații transnaționale, cu redevențe de batjocură pentru statul român. A fost și este deposedat de terenurile agricole și de păduri, trecute pe nimic în proprietatea străinilor. A fost și este deposedat de cea mai mare parte a avuției create în economia națională, care este însușită, sub formă de profituri, uriașe, în cea mai mare parte, nedeclarate și neimpozitate, de cei deveniți proprietari ai capitalului românesc și care o transformă în bunuri de lux sau o transferă în străinătate, lăsând țara fără investiții, fără venituri bugetare, cu salarii și pensii de mizerie, cu servicii sociale umilitoare. A fost și este deposedat de patrimoniul său cultural și spiritual. A fost și este deposedat de suveranitatea sa națională. A fost și este deposedat de statul său național, capturat de oligarhia creată prin „privatizări” și „retrocedări” și folosit pentru menținerea în stare de sărăcie și umilință a celei mai mari părți a românilor. Pentru a-și LUA ȚARA ÎNAPOI, poporul român, cetățenii României vor trebui să-și IA ÎNAPOI capitalul de care au fost deposedați, să devină proprietari asupra acestui capital, să-și însușească profiturile create de acest capital, să folosească aceste profituri pentru a-și lua înapoi fabricile, uzinele și băncile etc, pentru a-și reconstrui întreprinderile și locurile de muncă care i-au fost distruse, să-și construiască un stat cu adevărat democratic, controlat de el, de popor, nu de oligarhi, care să-l slujească pe el, nu pe oligarhi. Luarea ÎNAPOI a țării, REÎMPROPRIETĂRIREA poporului român cu propria lui ȚARĂ va fi un proces greu și de lungă durată. Un astfel de proces nu se finalizează prin câștigarea alegerilor pentru funcția de Președinte al României. El poate, însă, începe cu câștigarea acestor alegeri. Cred, deci, Domnule Președinte, că v-ați grăbit spunând că „ne-am luat țara înapoi”. Este posibil să fi făcut primul pas în această direcție. Aștept cu mult interes pașii următori. Încă de la începutul anului 1990, am elaborat și publicat PROIECTUL DE ȚARĂ care ar fi permis poporului român să devină și să rămână proprietar pe propria lui ȚARĂ, România, să facă din această țară una prosperă, o adevărată Grădină a Maicii Domnului. La timpul respectiv, acest proiect de țară s-a numit VARIANTA COJOCARU. După 1990, am spus, mereu, că aplicarea oricărei ALTE variante de proiect de țară pentru România va avea ca efect deposedarea poporului român de propria lui țară, în final dispariția lui ca popor. Suntem în plină desfășurare a acestui proces distructiv, criminal. Am actualizat, continuu, VARIANTA COJOCARU la situația economică și socială a țării, creată prin politicile nefaste ale guvernelor postdecembriste. Am prezentat acest proiect de țară, actualizat, tuturor celor trei predecesori ai dumneavoastră în funcția de Președinte al României. Au refuzat toți trei. Au preferat să devină părtași la distrugerea țării. Așa vor rămâne, în istorie. Am studiat, cu atenție, „programul” pe care l-ați prezentat electoratului în campania electorală. Din păcate, acest „proiect de țară” a fost elaborat de oameni care au participat, direct, la deposedarea poporului român de țara lui, pentru propria lor îmbogățire, oameni care doresc să facă același lucru și în viitor. De „programe” asemănătoare au „beneficiat” și cei trei predecesori ai dumneavoastră. Ultima actualizare a VARIANTEI COJOCARU este reprezentată de proiectul de lege privind revizuirea Constituției României, pe care l-am elaborat, ca inițiativă cetățenească, împreună cu mai mulți specialiști români, animați de ideea de a ajuta poporul român să-și IA ȚARA ÎNAPOI. Vă remit, anexat, cartea „CONSTITUȚIA CETĂȚENILOR comentată și explicată pe înțelesul tuturor”. Predecesorii dumneavoastră, împreună cu parlamentele și guvernele postdecembriste, au „creionat” astfel Constituția și legile încât deși au prevăzut, pe hârtie, dreptul cetățenilor de a iniția revizuirea Constituției, au creat prevederi care fac imposibilă finalizarea unei astfel de inițiative, fără aprobarea Parlamentului, a politicienilor, în spatele cărora se află oligarhia autohtonă și transnațională. În conformitate cu prevederile articolului 90 din actuala Constituție a României, Președintele României „poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința cu privire la probleme de interes național”. Constituția țării este, evident, o problemă de MAXIM interes național. Organizarea unui referendum prin care să cereți poporului român să-și exprime voința cu privire la Constituția Cetățenilor ar ajuta mult acest popor să-și ia țara ÎNAPOI. Pentru mine, ar fi prima dovadă, CLARĂ, a hotărârii dumneavoastră de a ajuta poporul român să-și ia țara ÎNAPOI. Cu cele mai bune gânduri, Dr. Constantin Cojocaru 20.11.2014