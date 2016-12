Raluca Turcan:

„Trebuie remaniere până în 15 ianuarie”

Deputatul PDL Raluca Turcan a declarat, ieri, că PDL este „ca un pacient sub anestezie” și trebuie să se trezească pentru a câștiga alegerile, ceea ce ar însemna o remaniere până în 15 ianuarie și închiderea unor subiecte ca reorganizarea teritorială și modificarea Constituției.Turcan a spus că PDL ar trebui să-și desemneze până la Paști candidații pentru primăriile reședință de județ și pentru șefia Consiliilor Județene, „plus desemnarea candidatului pentru Primăria Capitalei”.De asemenea, deputatul PDL a spus că partidul trebuie să nominalizeze cel târziu până în iulie un candidat pentru funcția de prim-ministru, cu o echipă politică aferentă, „în condițiile în care premierul Emil Boc a anunțat că nu vizează un nou mandat”.„PDL are nevoie să se trezească, deoarece acum partidul e ca un pacient aflat sub anestezie. Iar această trezire și această mobilizare ar însemna câteva lucruri: remaniere guvernamentală rapidă, până în 15 ianuarie; închiderea subiectelor cu regionalizarea și cu modificarea Constituției, pentru care nu există nici majoritatea parlamentară necesară și nici determinarea internă de partid; desemnarea, până la Paști, a candidaților pentru primăriile reședință de județ și pentru șefia Consiliilor Județene plus desemnarea candidatului pentru primăria Capitalei; desemnarea, cel târziu până în luna iulie, a unui candidat pentru funcția de prim-ministru (cu o echipă politică aferentă), în condițiile în care premierul Emil Boc a anunțat că nu vizează un nou mandat”, afirmă Raluca Turcan.În opinia acesteia, PDL trebuie să aibă în vedere și lansarea unui Program al Clasei de Mijloc, prin care să definească marile mize ale clasei mijlocii din România și politicile necesare pentru aceasta în perioada 2012-2016.Raluca Turcan susține că este obligatorie crearea unui grup de experți juridici, astfel încât agenda legislativă a PDL din 2012 să aibă un calendar clar de pași pentru implementare, iar legile promovate să nu mai poată fi declarate neconstituționale.