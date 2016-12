„Trebuie protejată proprietatea oamenilor cinstiţi”

„Trebuie protejată proprietatea oamenilor cinstiți”

Premierul Victor Ponta a afirmat referindu-se la opiniile exprimate atât de șeful statului Traian Băsescu, cât și de președintele PNL, Crin Antonescu privind prevederile din Constituție referitoare la proprietate, că el se uită la ceea ce se întâmplă pe plan european și că trebuie protejată proprietatea oamenilor cinstiți."Dacă sarcina probei - eu poate că sunt prea tehnic și nu știu cum să fac să traduc pe înțelesul tuturor - și anume acum, când mă duc la o persoană condamnată pentru corupție sau la un traficant de droguri, mă duc și văd că are cinci case și are cinci mașini, eu trebuie să dovedesc că acele mașini și case le-a obținut din trafic de droguri sau din corupție. Eu l-am prins cu un kilogram de droguri sau cu 100.000 de euro din fapte de corupție, ceea ce e foarte dificil. În SUA, după anii '90, s-a întors sarcina probei și cel care nu are niciun serviciu, nu are niciun venit, este deja condamnat pentru niște fapte de natură a-i aduce avantaje materiale trebuie să dovedească că le-a obținut din surse licite. Eu, ca fost procuror, pot să vă spun că uneori această diferență este esențială, iar, dacă pe plan european se va adopta o directivă, oricum trebuie să o trecem și noi în legislația noastră. Eu în continuare cred că ne-ar ajuta. O să discutăm", a afirmat primul-ministru, la Palatul Parlamentului.