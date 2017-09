Traseul Constanţa- Năvodari revine în atenţia consilierilor judeţeni

Traseul Constanța- Năvodari revine în atenția consilierilor județeni

Președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, i-a convocat pe aleșii județeni la ședința ordinară a lunii iulie. Aceasta va avea loc, vineri, 28 iulie, de la ora 11.00, în sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ.Pe ordinea de zi se află 31 de proiecte de hotărâre ce vor fi analizate, iar, în final, votate sau nu de consilierii județeni. Unul dintre acestea face referire la aprobarea indemnizațiilor consilierilor județeni, în timp ce alte proiecte vizează aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Constanța în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017. Tot referiri la aprobarea salariilor fac și alte două proiecte. Instituțiile vizate sunt Direcția Publică Județeană de Evidență a Persoanelor Constanța și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.Nici unitățile administrativ teritoriale nu au fost uitate. Astfel, urmează alocarea procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017. De asemenea, un alt proiect de hotărâre privește repartizarea pe unități administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA pe anul 2017, pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017. În plus, în cadrul acestei ședințe se va repartiza pe unități administrativ teritoriale sumele defalcate din TVA pe anul 2017 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.Bani în plus vor primi și unele instituții aflate în subordinea CJC. Drept urmare, se vor rectifica bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Teatrul de Stat Constanța, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul”.Alte proiecte ce vor fi luate în discuție de aleșii județeni privesc actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean pentru perioada 2014-2019, prin modificarea numărului de curse aferente traseului cod 076 Constanța - Mamaia - Năvodari, dar și a traseului Constanța - Plopeni - Tufani.Interesant este că Daniel Turcu, consilier județean din partea PMP, nu renunță la proiectul al cărui inițiator este și care a fost respins la ultima ședință. Concret, este vorba despre proiectul de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean pentru perioada 2014-2019, prin înființarea unui nou traseu Constanța - Mamaia - Năvodari - Lumina care să asigure o decongestionare a fluxului de călători din această zonă.„Călătorii care folosesc mijloacele de transport pe acest traseu și-au manifestat în mod constant și vehement nemulțumirea cu privire la condițiile în care sunt transportați, reclamând, în special, depășirea capacității de transport și starea tehnică precară a autovehiculelor”, menționează Daniel Turcu în expunerea de motive.În plus, aleșii vor trebui să ia anumite decizii cu privire la Pavilionul Expozițional din stațiunea Mamaia. Pe ordinea de zi se află două proiecte ce fac referire la acest obiectiv. Unul dintre ele privește însușirea raportului de evaluare a proprietății imobiliare săli/spații birouri situate în cadrul Pavilionului Expozițional Constanța. În acest sens, ar urma să se aprobe și caietul de sarcini a regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitației publice cu plic închis pentru închirierea unei suprafețe de 480,13 mp și a contractului cadru de închiriere. Cel de-al doilea proiect vizează darea în folosință gratuită Federației Române de Șah a unor spații din Pavilionului Expozițional Constanța în peroada 4-15 septembrie 2017 pentru desfășurarea Campionatului European de Șah.