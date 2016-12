Traian Cristea, primarul care a cheltuit la Costineşti 60 milioane de lei în trei ani

Cât n-au văzut toate comunele din județ la un loc

Traian Cristea, primarul care a cheltuit la Costinești 60 milioane de lei în trei ani

Ştire online publicată Vineri, 11 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Costinești și-a schimbat complet înfățișarea în ultimii ani, însă spiritul stațiunii tineretului a rămas viu și continuă să atragă în fiecare vară sute de mii de adolescenți, turiști din întreaga țară. Comuna, situată la 35 km sud de Constanța, pe malul mării, s-a transformat mult mai ales în ultimii trei ani datorită investițiilor uriașe făcute de primărie după ce localitatea a fost grav afectată de inundațiile din 2005. Primarul Traian Cristea spune că nici în cele mai frumoase vise ale sale nu se aștepta ca localitatea să se dezvolte în acest ritm, mai ales după ce Costineștiul a fost devastat de inundații în 2005. Apele au lovit cu o asemenea furie încât au culcat la pământ până și Obeliscul, simbolul stațiunii, în timp ce plaja și lacul au fost complet distruse. Investiții de 60 milioane de lei După calamitate, administrația locală, susținută de Guvernul Alianței DA, a pus, într-un timp record, stațiunea pe picioare. Investițiile au depășit suma de 60 mili-oane de lei (600 miliarde lei vechi), iar proiectele nu s-au terminat. „Realizările sunt cu mult peste măsura așteptărilor noastre. Am reușit să transformăm localitatea în una dintre cele mai frumoase stațiuni din țară. Iar asta a fost posibil datorită investițiilor noi, care au depășit în ultimii trei ani 600 miliarde de lei (n.r. - 60 milioane RON)”, ne-a declarat primarul. Traian Cristea amintește doar câteva realizări mai importante, cum ar fi: amenajarea și consolidarea falezei pe o lungime de 2 km în zona Epava, refacerea plajei după inundații, construirea unui canal care leagă lacul de mare, un nou obelisc. De asemenea, au fost asfaltate drumuri pe o lungime de 15 km, a fost extinsă rețeaua de alimentare cu apă pe o distanță de 23 km și rețeaua de canalizare pe 31 km, chiar și în noul cartier în curs de dezvoltare. Primarul menționează că în acest timp au fost înființate două noi cartiere de locuințe, în care tinerii comunei au primit 140 de locuri pentru casă. O nouă biserică la Schitu În prezent, primăria lucrează la construirea unei capele în cimitirul din Costinești și la ridicarea unei biserici în satul Schitu (localitate aflată, din punct de vedere administrativ, în componența comunei Costinești). Totodată, este în derulare extinderea rețelei de electricitate cu 6 km în Schitu. În cartierele pentru tineri, administrația locală execută lucrări pentru introducerea canalizării, a rețelei de apă și a electricității, jumătate dintre străzi fiind deja asfaltate. „Toate aceste proiecte vor fi finalizate în maximum doi ani. Acum însă ne preocupăm în special de pregătirea sezonului estival. La 1 mai, stațiunea Costinești se va deschide, așa că lucrăm intens la igienizarea plajelor, a stațiunii. Pentru cei care vor alege de 1 mai Costineștiul, vom pregăti spectacole și alte surprize”, spune primarul. Port turistic de 12 milioane de euro Pentru viitorul mandat, Traian Cristea și-a stabilit deja câteva priorități: un port turistic în zona de nord, care va costa în jur de 12 milioane de euro, lucrări de amenajare și consolidare a falezei, extinderea rețelei de drumuri în cartierele nou înființate, un dispensar uman în satul Schitu. „Costineștiul s-a dezvoltat foarte mult și este căutat de foarte mulți turiști deoarece noi am acordat o atenție deosebită infrastructurii și utilităților. Am avut grijă să dezvoltăm Costineștiul într-o asemenea manieră încât să nu îl transformăm într-o stațiune sugrumată, așa cum este Mamaia sau Eforie. Stațiunea tineretului este aerisită. Aici se simte cel mai bine aerul de libertate”, a mai adăugat primarul Traian Cristea.