Traian Băsescu vrea un guvern comprimat, sigur şi capabil să pună în practică angajamentele sale electorale

În urma consultărilor cu formațiunile politice parlamentare,

Traian Băsescu vrea un guvern comprimat, sigur și capabil să pună în practică angajamentele sale electorale

Șeful statului a finalizat, ieri seară, consultările cu partidele și grupurile politice parlamentare în vederea formării noului Guvern și desemnării unui premier. În premieră, Traian Băsescu a oferit presei șansa de a asista, aproape în întregime, la dialoguri. Reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale în Parlamentul României au fost primii care s-au prezentat la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele Traian Băsescu. La finalul consul-tărilor de la Cotroceni, liderul grupului, Varujan Pambuccian, a declarat că, în urma retragerii lui Klaus Johannis din cursa pentru șefia Guvernului, grupul minorităților naționale nu mai are un motiv solid de a susține o anumită persoană, ei revenind la neutralitatea pe care a avut-o întotdeauna. Pambuccian a pledat pentru construcția rapidă a unui guvern politic, care, ținând cont de acordul cu FMI, trebuie să fie unul competent pentru elaborarea politicilor publice. Întrebat dacă grupul minorităților va avea vreun portofoliu în viitoarea formulă guvernamentală, Pambuc-cian a spus că grupul va discuta subiectul, în continuare, în negocierile cu partidele care sprijină formarea unui guvern. În ceea ce-l privește, Pambuccian a spus că a refuzat de cinci ori să fie ministru și nici nu-și dorește o astfel de funcție. Potrivit programului stabilit de către administrația prezidențială, minoritățile naționale, altele decât cea maghiară, au fost urmate de grupul parlamentarilor independenți. Deputatul Gabriel Oprea, coordonator al independenților din Parlament, a spus că grupul celor 25 (n.r. - 17 deputați și opt senatori) nu va pune condiții pentru a vota un guvern capabil să scoată România din criza economică și să pună capăt crizei politice. Fără divergențe într-o coaliție de dreapta La începutul întâlnirii cu reprezentanții UDMR, președintele a declarat că este nevoie de un guvern cu care să poată lucra și prelua angajamentele electorale pe care le-a făcut în campania pentru prezidențiale. Marko Bela a spus că importante sunt asigurarea unei guvernări stabile și crearea unui guvern care să facă față provocărilor crizei economice. El a mai afirmat că la întâlnirea cu PDL, s-a convenit, în principiu, constituirea unei majorități parlamen-tare, programele celor două partide fiind compatibile. Marko Bela a rea-mintit că opțiunea UDMR este pentru formarea unei majorități cu PDL și PNL, dar că poate fi acceptată și o formulă cu PDL și grupul minorităților. În opinia lui Băsescu, nu au cum să apară divergențe într-o coaliție de dreapta, din care pot face parte și liberalii, totul ținând de flexibilitatea PNL la formarea Guvernului. Băsescu a subliniat că nu este de conceput un Guvern care doar să treacă, ci este nevoie de o majoritate consistentă, care să poată trece prin Parlament legi importante. Băsescu îi vrea pe liberali în Guvern În cadrul întâlnirii cu reprezentanții PNL, Traian Băsescu a spus că vede o guvernare de dreapta ca soluție politică și a invitat PNL să facă parte din guvern. Crin Antonescu i-a replicat că are convingerea că președintele nu vrea PNL în opoziție, dar nici cu adevărat la putere. Antonescu a spus că PNL „nu fuge de greu”, nu preferă o variantă mai comodă electoral, ci are niște obiective, niște principii pe care le va urmări fie la putere, fie în opoziție. „Nu putem intra într-un sistem de putere pe care îl controlați”, i-a spus Antonescu președintelui. „Campania electorală s-a terminat, domnule Antonescu, și avem câteva probleme”, i-a replicat Băsescu, subliniind că ele sunt legate de instalarea unui guvern și de respectarea voturilor, așa cum le-a primit fiecare. Pentru un guvern sigur La începutul discuțiilor cu reprezentanții PSD, președintele Traian Băsescu a spus că opțiunea lui este pentru „un guvern sigur” și că va merge „pe o formulă care să securizeze stabilitatea guvernamentală”, iar Mircea Geoană a declarat că e nevoie de o formulă „cu o majoritate cât mai amplă”. Liderul PSD a adăugat că președintele PNL, Crin Antonescu, ar fi un bun premier, întregul spectru politic urmând să fie reprezentat în guvern „chiar pentru o perioadă limitată de timp”. În schimb, el a exclus o formulă cu premier PDL. „Eu am două experiențe neplăcute: un prim-ministru desemnat a considerat după doi ani că e bine să rămâi singur la guvernare, alta în care, din motive electorale, un partid a plecat în bloc de la guvernare”, a spus Băsescu. El a mai spus că și-ar dori ca social-democratul Marian Sârbu să fie ministrul Muncii în viitorul guvern și a invitat PSD să analizeze posibilitatea ca în următoarele două zile ce rămân după desemnarea primului-ministru să participe la un guvern de uniune națională. „E o dovadă de încredere”, a replicat Mircea Geoană, Traian Băsescu completând că e o dovadă de încredere „în om”. „Dați un semnal de încredere și lăsați-l pe Sârbu ministru”, a intervenit Traian Băsescu, replicând, apoi, glumeț lui Liviu Dragnea, prezent la consultări: „Nu, Dragnea, cu tine nu vorbesc problema asta”. Un nou executiv comprimat Șeful statului le-a spus democrat-liberalilor că ar fi bine ca noul Cabinet și programul de guvernare să fie depuse cel mai târziu sâmbătă, la Parlament. În plus, potrivit lui, noul Guvern nu mai poate avea 19 miniștri și trebuie comprimat. De asemenea, Băsescu le-a solicitat să constituie prin negocieri o majoritate capabilă să treacă prin Parlament proiectele cu care actualul șef al statului a câștigat cel de-al doilea mandat. „Peste cinci milioane de români n-au votat Traian Băsescu la alegeri, iar eu voi fi președintele tuturor românilor. Mandatul acesta va fi integral destinat românilor pentru că nu mai am obiective politice pentru 2014. Este foarte important, din acest punct de vedere, ce faceți dumneavoastră în negocierile cu celelalte partide”, a declarat Băsescu în cadrul consultărilor cu PDL. Președintele a susținut că prioritară pentru Executivul ce urmează să se constituie trebuie să fie ducerea la îndeplinire a programului care i-a adus un al doilea mandat.