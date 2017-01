Traian Băsescu: Uniunea Europeană va finanţa proiectul Nabucco

Traian Băsescu: Uniunea Europeană va finanța proiectul Nabucco

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu, prezent vineri la lucrările Consiliului European de primăvară, a declarat la Bruxelles că România și-a atins „toate obiectivele”. El a făcut referire la finan-țarea pentru proiectul Nabucco și la faptul că UE va aloca bani pentru gazoductul de interconectare dintre România și Ungaria, precum și pentru cel dintre România și Bulgaria. Totodată, Nabucco a fost declarat proiect energetic prioritar. Gazoductul, al cărui nume fusese înlocuit luni prin sintagma «coridoare energetice sudice», este destinat să reducă dependența energetică de Rusia. Șeful statului a spus că stațiile de pompare-repompare, pentru care România are interes, sunt integrate într-un program finanțat exclusiv de către UE. „Programul global are circa cinci miliarde de euro și este destinat realizării sistemului de bandă largă pentru internet și realizării sistemului de interconexiuni ale sistemelor naționale de transport gaze pe conductă sau ale sistemelor energetice”, a explicat Traian Băsescu. Președintele a mai amintit că Uniunea și-a luat angajamentul de a ajuta financiar orice stat membru care are nevoie de sprijin. „S-a hotărât creșterea cu 25 de miliarde de euro a fondului de ajutor la dispoziția Comisiei pentru țările care au nevoie”, a precizat el. Mai mult, Băsescu a spus că Uniunea Europeană va contribui cu 75 de miliarde de euro la mărirea capitalului de ajutor, aflat la dispoziția FMI.