Traian Băsescu, susţinut pe Facebook

nu te lasa base

d-le presedinte nu te lasa. bai fratilor voi nu vedeti ca omul asta incearca sa faca ceva in tara asta,sa o modernizeze dar nu e lasat in pace de ticalosii de usl si mafiotii de la antene si realitatea care altceva nu stiu decat sa dea cu noroi in presedinte. rusine usl. cat reprezinta cei care au iesit in strada? nimic in comparatie cu populatia tarii. are dreptate presedintele. sa fie lasat in pace sa-si faca treaba.