Traian Băsescu: Suntem unde trebuie, datorită eforturilor populaţiei am ieşit din recesiune / LIVE TEXT

Traian Băsescu: Suntem unde trebuie, datorită eforturilor populației am ieșit din recesiune / LIVE TEXT

Președintele nu poate să demisioneze în perioadă de criză. Nu iau în considerație o asemenea soluție decât dacă va fi evident că asta este soluția. Întrebat dacă ar fi de acord să se organizeze un referendum pentru a vedea dacă mai are susținere sau nu , a declarat că este o variantă pe care o poate lua în considerare.Sunt mult mai mulți nemulțumiți decât cei care au ieșit în stradă, iar o parte din societate nu mai vede în președintele României un partener.Sunt de meserie comandant de navă și nu am ratat niciodată destinația. Nu o voi rata nici cu România.Poporul și-a făcut datoria. A fost supus măsurilor de austeritate severe. Este de data aceasta rândul politicienilor să asigure stabilitatea țării și continuarea proceselor de reformă. Fără stabilitate nu avem nicio șansă. Cu stabilitate politică, cu înțelegere între partide vom reuși cu certitudine.Va trebui să ne asigurăm susținerea propriilor cetățeni cu resursele pe care le producem. Asta înseamnă să avem partide responsabile care înțeleg ziua de mâine.Toate partidele politice susțin că pot moderniza România. Nu pot fi credibili spunând că reformeaztă România când ele nu s-au putut reforma ele însele. O reformare a partidelor este singurul element care poate credibiliza afirmațiile să sunt pregăptiți să-și asume în continuare modernizarea României. Nimic nu va mai fi ca înainte de criză. Instituțiile vor trebui să funcționeze altfel, să se implice altfel în viața de zi cu zi.În ultima perioasă societatea civilă de bună calitate s-a retras în cochilie. Este timpul să revină. Este un apel pe care îl fac la revenirea societății civile de bună calitate în prim-planul vieții politice și sociale.Aș vrea ca nimeni să nu mizeze pe lașitatea mea în a spune ce este de spus. Cu certitudine voi face observaii publice și despre ce ar trebui să facem și despre ce nu se face. Nu am nimic de schimbat în comportamentul pe care l-am avut în cele două mandate de până acum, cu excepția unor gafe cum a fost cea cu Arafat.Toate analizele arată că în partea a doua a anului 2012 zona euro riscă să intre din nou în recesiune. De aceea este esențial ca România să fie pregătită pentru că nu vom putea miza pe sprijinul prietenilor europeni. România va trebui să facă față cu resursele ei oricărei criză. Îndemnul meu pentru oamenii politici este prudență, îndemnul meu pentru români este solidaritate. Suntem mult mai bine pregătiți decât în 2009, dar trebuie să fim responsabili. Trebuie să accelerăm ceea ce am început în ultimii ani. Dacă se va confirma intrarea în recesiune a zonei euro, prima zonă afectată va fi cea non-euro."Președintele conduce hotărârile Curții Constituționale" - orice român poate să întrebe orice judecător al CC dacă vreodată am cerut o anumită soluție"Băsescu conduce Guvernul" - întrebați UDMR de câte ori le-am spus să facă ceva. M-am implicat pentru că țara avea nevoie de anumite legi."Băsescu conduce PDL" - dacă l-aș fi condus eu partidul ar fi fost mult mai bine condus."Băsescu face dosare" - îl voi considera om de rea credință pe acela care nu va putea să spună ce procuror a spus asta și despre ce om politic este vorba. S-a creat o imagine propagată continuu că DNA este instrumentul președintelui. Vă asigur că nu este așa. Este sub demnitatea unui președinte să facă așa ceva.Oricât de mare ar fi presiunea cu eticheta de dictator voi continua să susțin fără rezerve toate instituțiile statului care luptă împotriva corupției.În momentul de față nu se mai poate miza pe investițiile străine pentru crearea locurilor de muncă. De aceea orientarea corectă a resurselor de investiții pe care le are anul acesta bugetul este esențială pentru menținerea locurilor de muncă și creșterea numărului lor.Știm unde suntem, știm ce avem de făcut, știm care este orizontul pentru ca la terminarea crizei România să poată valorifica din plin șansa ieșirii din criza europeană și globală.Avem nevoie de Legea Sănătății. Am înregistrat un eșec în prezentarea publică a proiectului și în credibilitatea lui. Mi se datorează în mare parte acest eșec. Va trebui revenit.Va trebui să continuăm lupta împotriva corupției și a evaziunii fiscale, să creăm locuri de muncă valorificând bani europeni. Nu există lucru mai important decât crearea de locuri de muncă.Avem nevoie și de o nouă lege electorală, care să le permită românilor să-i voteze pe cei mai buni. Avem nevoie de un comportament modest și decent al politicienilor. Eu nu spun că toți au venit săraci în politică, dar când ești în Parlament și în Guvern și în țară se impun măsuri de austeritate deranjează comportamentul arogant și lipsit de modestie.Indiferent ce declară, niciun partid nu a vrut să miște lucrurile.Marea problemă a populației este ce se întâmplă în continuare. Eu știu ce trebuie făcut. Va trebui ca în continuare, într-un parteneriat cu Guvernul, să deschidem acost orizont de țară nouă pentru români. Printre cele mai importante lucruri sunt revizuirea Constituției.Suntem acolo unde trebuie. Datoriă eforturilor populației România a ieșit din recesiune.Responsabilitatea mea este majoră pentru că modernizarea statului a fost unul din obiectivele asupra cărora m-am angajat înainte de a deveni pentru a doua oară președinte. Adesea a trebuit să am ieșiri publice pentru a stimula aceste obiective.Ne aflăm într-o situație de criză. Evoluțiile interne au suprapus peste criză și măsuri extrem de puternice de modernizare a statului. În același timp coaliția aflată la putere a realizat două lucrui extrem de dificile: lupta cu criza și procesele extrem de dificile de modernizare a țării, cum ar fi legi extrem de controversate sau nu foarte bine primite de cei cărora li se adresau.Prima obligație este aceea de a restabili legătura de îăncredere între mine și acea parte a populației care și-a pierdut încrederea în președinte.Și românii care nu au ieșit în stradă s-au simțit solidari cu cei care dădeau semnale legate de sărăcie, de aroganța politicienilor sau legate de corupție.Aș vrea ca românii să înțeleagă că îmi este extrem de clară situația în care se află.Mă adresez românilor pentru că manifestațiile din ultima vreme, scandările din stradă, mesajele de pe mijloacele electronice mi-au creat impresia că pentru o parte dintre români s-a creat o ruptură între populație și președinte. Pentru români, obligația președintelui de a-i reprezenta continuu este unul dntre imperativele majore.