Traian Băsescu s-a decis. Va candida la Parlamentare

O PARERE

Sunt destui cetateni alegatori care nu-si pot imagina ce va insemna ca Basescu sa ajunga premier in viitorul guvern . Vom asista la fapte si evenimente greu de imaginat acum . Cu experiernta pe care o are , acest batran vulpoi politic va incerca si va reusi sa-si spele pacatele si sa dea politicianistilor o lectie binemeritata , si pe multi ii va raspopi . Asta doar cu conditia ca electoratul sa nu faca prostia istorica sa se pomeneassca cu Dragnea premier sau cu Ponta . In fond nu avem ce pierde , doar sansa de a vedea ca , in sfarsit , lucrurile au inceput sa se miste spre mai bine . Cred ca merita sa incercam . Nu trebuie sa ne temem de Basescu , ci de unii din PMP ca Palaz care se vor vedea calare pe cai mari si carora le vor manca ovazul si -i va transforma in gloabe .