Traian Băsescu rupe tăcerea: "Voi reveni în viaţa publică. Nu mai tac"

Traian Băsescu rupe tăcerea: "Voi reveni în viața publică. Nu mai tac"

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, la TVR, că va reveni în viața publică, după ce, timp de două luni, a tăcut, pentru că spațiul public nu îl lasă în pace și a început o campanie împotriva mandatului său. El a adăugat că nu mai are aspirații să devină președinte sau premier, dar a decis să nu mai tacă.„Aproape două luni am tăcut, dar spațiul public nu mă lasă în pace. A început o campanie furibundă de desființare a mandatului meu și mă văd nevoit să îl apăr. Voi reveni în viața publică. Nu mai am aspirații să devin președinte, primar, premier, dar nu voi tăcea”, a spus fostul șef al statului.Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit în interviul televizat și despre Elena Udrea. El a spus despre aceasta că nu minte și că nu a auzit în timpul mandatului său că a luat bani, subliniind că are încredere în ea și în justiție, dar va recunoaște indiscutabil decizia judecătorilor, dacă aceștia vor decide că este vinovată.„Am încredere în acest om. Când un judecător va spune că e vinovată, voi recunoaște indiscutabil decizia judecătorilor. Dar, deocamdată, discutăm de o fază premergătoare”, a mai spus fostul președinte.