TRAIAN BĂSESCU răspunde acuzaţiilor CSM: Domnul magistrat MINTE!

TRAIAN BĂSESCU răspunde acuzațiilor CSM: Domnul magistrat MINTE!

Ştire online publicată Joi, 09 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a susținut , azi, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni.Iată principalele declarațiiSe pare că sunt magistrați care țin neapărat să facă politică și au ajuns s-o facă mai prost ca noi, politicienii. Azi am înțeles că un domn magistrat a considerat că am afectat justiția pentru că aș fi dat date din dosar. Domnul magistrat minte! Îmi mențin integral declarația făcută când am anunțat cererea de începere a anchetei penale pentru cei 5 miniștri.Ce l-o fi deranjat pe magistrat: faptul că am apreciat, iar asta rezultă din comunicatul DNA, că sunt foști miniștri care au luat bani și foloase necuvenite - Andronescu, Sandu, Tănăsescu - și sunt alți foști miniștri care sunt acuzați de abuz în serviciu, nimeni nesuspectându-i că ar fi încasat bani, cel puțin la ora comunicatului.Când am spus că sunt miniștri care nu sunt suspectați că au luat bani mă refeream la Funeriu și Vreme.Din punctul meu de vedere, ancheta poate să continue și cred că orice întârziere a Parlamentului e dăunătoare pentru credibilitatea sa.Vă mai dau un element. Am văzut că declarații din dosar au apărut în sațiul public, ca cea a lui Florică. Vă pot spune că, în ceea ce privește recuperarea sumelor, parte din conturi sunt blocate în străinătate.Domnul magistrat trebuie să știe că președintele nu are doar o sursă de informație. Am avut această informație din o cu totul altă sursă. Nu am divulgat conținutul dosarului.Cam acesta a fost conținutul declarației mele.L-am sunat pe președintele CSM, l-am informat asupra punctului meu de vedere. Dacă e vreun magistrat în CSM care vrea să facă politică, intră, frate, cinstit în politică și te lași de calitatea de magistrat! Astfel de atitudini mincinoase în fața CSM-ului nu fac decât să discrediteze instituția.Este un incident de nedorit și, înacelași timp, e nu neapărat un avertisment, o rugăminte: dacă sunt judecători membri CSM care vor să facă politică, să intre în politică. Eu afirmațiile de acest gen nu le fac divulgând secrete din dosare penale. Dar nu mă poate opri magistratul să utilizez informații și din alte surse. Îi dau o informație pentru care îl rog să se ducă la CSM fuga-fuga: în anlitza noastră, în cazul EADS sunt 9 firme și persoane individuale care se regăsesc în Microsoft. Iar această informație, îl informez pe donnul magistrat că nu este niciun dosar penal.Azi s-a făcut un abuz împotriva președintelui României. Nu e primul. Dacă se mai repetă, voi reacționa, pentru că nu am nicio plăcere să văd mari dezbateri pe TV în care politruci îl pun pe președinte pe picior de egalitate cu Ponta, în exercitarea de presini asupra justiției.Referitor la Art. 276 Cod Penal: Din păcate, Parlamentul și-a menținut poziția, Guvernul a încuviințat abrogarea articolului. Atac legea la CCR. Motivul fundamental e legat de independența justiției. Avem cazuri pe care le trăim cu ochii noștri, campaniile furibunde duse de trustul INTACT împotriva procurorilor, declarațiile unora din dubă... Menținerea acestui articol pentru independența justiției este necesară.Aștept de 3 luni un înlocuitor pentru ministrul Culturii. Constat că Guvernul nu face nici măcar gestul minimal, de a desemna un ministru interimar la Cultură dintre membrii Guvernului. Am semnat decretul de revocare a lui Kelemen Hunor. Niciodată nu am avut atâta răbdare cu un guvern ca în cazul Hunor. Cred că s-a întrecut măsura!Mai bine rezolvai problema "Cumințeniei pământului". Ce însemnau 20 mil. de dolari cu care să se negocieze cu proprietarii preluarea de către statul român a statuii? Aici Guvernul greșește contestând inutil și fără acte prin care se poate proba că statul român ar fi plătit vreodată statuia.Apropo de contracte de asfaltare, un sfat: dragi primari, primiți bani cu nemiluita, plătiți datori și nu vă apucați să faceți nefăcute cu ei pentru că vedeți ce vine! E bine să nu vă bucurați că ați primit banii pe care nu-i puteți cheltui legal.Referitor la legea specială legată de pensionarea personalului aeronautic. Așa cum arată Guvernul care e împotriva adoptării acestei legi legea creează o mare discriminare între transportatori. Retrimit legea înapoi la Parlament, cu două variante: 1. Guvernul să anunțe sursele de finanțare a legii, 2. să elimine caracterul discriminator sau să fie lăsată legea așa. Dacă primesc aviz pozitiv de la Guvern, eu o promulg.Sursa livetext:realitatea.net