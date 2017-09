Traian Băsescu: Pesediştii au ajuns să se dea cu capul de pragul de sus

Traian Băsescu: Pesediștii au ajuns să se dea cu capul de pragul de sus

Liderul PMP Traian Băsescu susține, în contextul dezbaterilor pe marginea sistemelor de indemnizații și de pensii, că social-democrații, care au batjocorit bugetul de stat dorind să câștige simpatie populară, au ajuns să se dea cu capul de pragul de sus.„În 2009-2010, împreună cu Emil Boc, am reglementat indemnizațiile pentru concediul de creștere a copiilor. Le-am așezat la un nivel rezonabil și în acord cu ce putea suporta România. A venit USL-ul lui Ponta și Antonescu și a modificat legislația, astfel încât unele indemnizații de creștere a copilului au ajuns la valori aberante și profund imorale și la 35.000 euro/lună. Tot în acea perioadă, am reglementat, pe principiul contributivității, sistemul de pensii din România. Am avut în vedere ca pensiile militare sub 3.000 RON să nu fie afectate, desființând sistemul de pensii speciale. În 2015, premierul Victor Ponta, într-o demagogie și o prostie, ambele fără limite, a reintrodus sistemul de pensii speciale cu niște criterii de creștere a pensiilor aberante. În zilele acestea, vedem cu toții că însuși PSD-ul, care a batjocorit bugetul de stat dorind să câștige simpatie populară pe care să o plătească cu bani publici, a realizat inechitatea sistemului de indemnizații de creștere a copilului și a sistemului de pensii speciale”, a spus Traian Băsescu.În opinia acestuia, dezbaterile la care asistăm în aceste zile arată cât de mincinoase au fost măsurile promovate de Victor Ponta și Crin Antonescu.„În același timp, au priceput și imposibilitatea plății, pe termen mediu și lung, a indemnizațiilor aberant de mari pentru creșterea copiilor, dar și a pensiilor nemuncite și plătite din bani pur și simplu sustrași de la cei cu salarii mici. Din acest motiv, astăzi, când cele două subiecte sunt în dezbatere publică, din care rezultă cât de mincinoase au fost măsurile cuplului Ponta - Antonescu, eu nu am decât să zâmbesc, recunosc, cu oarecare cinism. Ticăloșia unor politicieni i-a adus în situația de a se lovi cu capul de pragul de sus. Ce ziceți, dragi PSD-iști care acum trebuie să plătiți ce ați votat cu veselie în 2012 și 2015?”, a mai spus Traian Băsescu.