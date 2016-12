Traian Băsescu: "Până pe 10 octombrie, mă înscriu în PMP"

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, ieri, că, până pe 10 octombrie, va deveni membru al Partidului Mișcarea Populară (PMP) și a anunțat că dorește să împărtășească din experiența sa unui partid nou, care să nu fi fost implicat în compromisurile tranziției.„Cert este că, până pe 10 oc-tombrie, mă voi înscrie în Par-tidul Mișcarea Populară, aici nu mai există dubii. Și nu cred că-i stric nimic lui Liviu Dragnea, că înțeleg că a rămas singurul candidat, că așa a vrut poporul pesedist ca să aibă unul cu care să meargă la sigur”, a declarat Traian Băsescu.Întrebat dacă statutul PMP permite o eventuală candidatură la preșe-dinția partidului a unui nou membru, Băsescu a arătat că nu a luat această decizie și că va trebui găsită o formulă în acest sens.„Se face și un congres înainte, dar eu nu am luat decizia de a fi președintele partidului, pentru că obiectivul meu este să construiesc un partid plecând de la experiența pe care o am, ceea ce nu înseam-nă că neapărat trebuie să fiu autoritatea executivă zero a partidului. Este suficientă autoritatea politică pe care o am. Vreau să creez o a treia forță politică, un partid nou, care să nu fi fost implicat în toate compromisurile perioadei de tranziție”, a detaliat fostul președinte.