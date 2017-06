Traian Băsescu: "Nu vreţi s-o lăsaţi mai încet cu Ghiţă care câştigă tot în lumea asta"

Traian Băsescu: "Nu vreți s-o lăsați mai încet cu Ghiță care câștigă tot în lumea asta"

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte Traian Băsescu a dezmințit la România TV informația că ar fi convocat un CSAT special pentru a vorbi despre fostul deputat Sebastian Ghiță."Nu am făcut CSAT special pentru Sebastian Ghiță. În cadrul unui CSAT obișnuit am ridicat o problemă, întrebând instituțiile de forță, SRI, STS, Interne, Externe. Băi fraților, e un domn care câștigă toate licitațiile, nu vreți s-o lăsați mai încet cu omul care câștigă tot în lumea asta? A fost singurul lucru, cerându-le să fie atenți cu contractele. Asta e tot și n-a venit nimeni să-mi spună la ureche «o lăsăm mai ușor»", a dezvăluit Traian Băsescu la România TV.În 10 ani am făcut un singur CSAT special, când am făcut scutul antirachetă, nu era Ghiță chiar de importanța scutului antirachetă, a punctat fostul președinte.Băsescu a vorbit despre interpretarea abuzului în serviciu și a anunțat ce va face dacă va fi chemat la comisia parlamentară care să ancheteze alegerile prezidențiale din 2009."Abuzul în serviciu e medicamentul pentru toată incompetența procurorilor. Asta cu prostia cu pragul arată că nu avem niciunul minte. Comisia de la Veneția vrea un prag înalt și pe urmă vine și dă exemplu ce înseamnă prag înalt. Atâta minte avem că noi punem prag în bani. La problemele cu vaccinul pentru bebeluși și criza citostaticelor sunt cazuri de abuz în serviciu, nu ce îndrugă Kovesi sau alți politicieni nepregătiți".