Traian Băsescu: Nu voi lua în considerație declarația Parlamentului

Ştire online publicată Luni, 23 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat luni că nu va lua în considerație declarația Parlamentului cu privire la demisia sa."Îi anunț pe acești domni că nu voi lua în considerație nici strigătele lor, nici declarația Parlamentului, obiectivul meu este ca până în ultima zi a mandatului meu să continui în lupta anticorupție cu toată forța statului și mi-aș dori mult ca până la sfârșitul mandatului România să înceapă procesul de intrare în Schengen", a spus șeful statului, la Palatul Cotroceni.El a susținut că se solicită demisia sa pentru o faptă pe care nu a comis-o.Băsescu a arătat că îi este greu să ia în serios o declarație a unei majorități parlamentare "care a gestionat marțea neagră" sau a respins cererile de anchetare a unor parlamentari."Constat că subordonații politici ai dlui Voiculescu, Călin Anton Popescu-Tăriceanu și Victor Viorel Ponta, au găsit cu cale să mobilizeze majoritatea parlamentară pentru o declarație a Parlamentului prin care cer demisia președintelui. Oameni buni, mi-e cam greu să iau în serios o declarație a unei majorități parlamentare care a gestionat marțea neagră. A unei majorități parlamentare care a respins de vreo zece ori, și sunt acolo, vor vota zilele următoare această declarație, sunt vreo zece senatori și deputați pentru care justiția a cerut să îi aibă la dispoziție în vederea unor anchete. Ce credibilitate au în fața mea, atâta timp cât eu am privit pur și simplu, ca oricare dintre dvs, la declanșarea unor proceduri care l-au vizat pe fratele meu și care l-au dus în arest preventiv", a spus șeful statului.El a arătat că nu spune că fratele său este vinovat, precizând că instanța va trebui să hotărască acest lucru."Dar nu am înțeles în niciun fel să obstrucționez justiția, nici măcar să dau un telefon să întreb pentru ce este anchetat sau arestat. Am privit ca și dumneavoastră la televizor, văzând și filmulețele, văzând și acțiunea justiției. Care este înălțimea morală a acestor politicieni care s-au sustras urmăririi penale să vină astăzi să dea lecții? Repet, eu nu spun că evenimentul care s-a petrecut cu fratele meu este un eveniment fericit. Dimpotrivă, este un lucru care nu ar fi trebuit să se întâmple. Dar avem abordări diferite vizavi de responsabilitatea în fața legii, asta este evident", a conchis președintele Băsescu.Șeful statului a precizat că îi este foarte greu să înțeleagă "logica campaniei" pe care o desfășoară Dan Voiculescu sau solicitarea primului ministru."Nici n-aș vorbi în locul primului ministru când discutam despre o suspiciune de trafic de influență, iar mai săptămânile trecute chiar în birou la dânsul se făcea trafic de influență cu baronul Duicu, sau solicitarea de demisie a domnului Tăriceanu, care, când era prim-ministru, îmi trimitea bilețele să intervin în favoarea lui Dinu Patriciu. Și îmi vine să râd și de solicitarea domnului Iohannis care și dânsul este de părere că ar trebui să demisionez pentru fapte pe care nu le-am comis, în condițiile în care nu-l văd suficient de întremat pentru a declanșa o campanie prezidențială. Cred că lipsa de experiență îi joacă feste, din acest punct de vedere. Dacă dânsul crede că-i pregătit să candideze la prezidențiale, eu îi spun din experiență că mai are nevoie de câteva luni să se ranforseze alianța sau mai știu eu ce. Deci îi recomand să nu-și dorească atât de tare acest lucru. La ceilalți, mi-e clară lipsa de moralitate, la cei pe care i-am enunțat mai înainte", a afirmat Băsescu, potrivit Agerpres.ro.