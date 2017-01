Traian Băsescu nu respinge posibilitatea ca Johannis să devină premier

Ştire online publicată Joi, 15 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele a sugerat, ieri seară, liderilor politici să continue discuțiile privind nominalizarea premierului până astăzi, la prânz. El a mai spus că va anunța numele noului prim-ministru în cursul acestei zile. Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri seară, că nu a respins posibilitatea ca primarul Sibiului, Klaus Johannis, să devină prim-ministru, deși preferința sa este alta, un specialist în economie, cu o capacitate de a coordona toate ministerele și instituțiile implicate în relația cu UE și FMI. Traian Băsescu a mai precizat că România are nevoie, în prezent, de un premier care să aibă experiență economică, în relația cu băncile și cu instituțiile economice și financiare internaționale. Traian Băsescu a avertizat că fără tragerea celor două tranșe de la FMI și UE, în octombrie, noiembrie și decembrie, vor fi dificultăți. „Putem fi în imposibilitatea de a plăti salariile și pensiile, în condițiile în care azi (n.r.-ieri), la Curtea Constituțională, s-a amânat legea pe care Guvernul și-a asumat răspunderea și care viza realizarea de economii prin acor-darea concediilor fără plată zece zile la aparatul bugetar. Asta ne pune în dificultate. Prima criză pe care o avem este cea economică, iar criza politică trebuie rezolvată găsind formule să susținem criza economică”, a conchis Băsescu. Șeful statului a mai spus că a rugat partidele să continue discuțiile pe tema nominalizării premierului „până mâine (n.r.-astăzi) în jurul prânzului”, el făcând, totodată, un apel la „responsabilitate”. Consultări nesfârșite Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a participat, ieri după-amiază, la o rundă de negocieri cu PNL, PSD, UDMR, PC și cu reprezentanții celorlalte minorități din Parlament, în vederea definitivării nominalizării sale pentru funcția de premier. „Am avut o discuție foarte bună cu reprezentanții PNL-PSD-UDMR-PC și cei ai grupului minorităților naționale. Aceste formațiuni au hotărât să propună o posibilă nominalizare a mea pentru funcția de prim-ministru al României și am acceptat-o”, a spus Klaus Johannis la finalul consultărilor. El a adăugat că acest lucru a fost consemnat într-o scrisoare care a fost înaintată președintelui României. Primarul de Sibiu a mai spus că în timpul discuțiilor cu politicienii care îl susțin a fost abordată și chestiunea prelungirii mandatului de premier și după alegeri, însă „nu a făcut din acest lucru o condiție”. „Este vorba de un candidat independent, dar, în niciun caz, apolitic. Eu sunt independent față de partidele politice, dar n-aș spune că sunt apolitic. În politică, se pot face înțelegeri, dar sunt situații în care înțelegerile probabil că nu ar fi cea mai bună soluție. Ne-am înțeles și această chestiune a fost consensuală ca, în situația în care voi fi desemnat și voi deveni prim-ministru, să avem o discuție în aceeași formațiune după ce se va cunoaște cine va fi președintele României în urma alegerilor”, a completat Johannis. În privința statutului guvernului - tehnocrați sau oameni impuși de partide -, Johannis a arătat că primul ministru desemnează miniștrii, însă el nu are de gând să facă nomina-lizări fără consultarea tuturor formațiunilor care doresc să-l sprijine. „Varianta pe care acum o considerăm optimală este un guvern de tehnocrați, însă este oarecum dificil să definești un astfel de tehnocrat. Dacă persoanele care vor fi luate în discuție vor fi sau nu membri într-un partid sau altul vom vedea atunci, însă, în momentul de față, nu am impus și nu ne-am impus limitări”, a spus Johannis. După această nominalizare, președintele Traian Băsescu a invitat toate partidele la o nouă rundă de consultări. Băsescu le-a sugerat partidelor să reflecteze la ideea unui guvern de uniune națională, precizând că este dispus să discute varianta unui premier independent dacă toate formațiunile ajung la aceeași concluzie, și a apreciat că până acum a observat o majoritate „doar pe hârtie”. Băsescu a declarat că personal nu optează nici pentru un premier independent, nici pentru un guvern de tehnocrați. „Nu cred în valabilitatea unui guvern de tehnocrați. România nu mai este cu democrația la nivelul începutul anilor 90, când tehnicienii să-și asume responsabilități pentru politicienii care stau în spate și o fac pe păpușarii cu indicații serioase. Nu pot accepta ideea că se desemnează un guvern pentru două luni. România nu poate intra încă o dată în instabilitate”, și-a pre-zentat Traian Băsescu opiniile cu privire la concluziile desprinse în urma discuțiilor. Nume vehiculate În ciuda consultărilor cu Traian Băsescu și a declarațiilor făcute aseară de șeful statului, liderii opoziției și-au menținut opțiunea pentru Johannis. Pe parcursul zilei, au fost vehiculate mai multe nume pentru ocuparea acestui post. Surse din PDL au anunțat că propunerea președintelui va fi Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR și președinte al Centrului Român de Politici Economice. Potrivit unor surse citate de Inpolitics, Alexandra Gătej, consilier prezidențial și specialist în economie, ar putea fi soluția propusă de Băsescu pentru situația actuală. Un alt nume avansat ieri atât în mass-media, cât și în mediul politic, a fost cel al lui Mihai Tănăsescu, reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional și fost ministru PSD al Finanțelor în perioada 2000 - 2004. Unele voci o dau drept viitor prim-ministru pe Monica Macovei.