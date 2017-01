Traian Băsescu: Nu am ajuns la un acord pe reducerea CAS...

Ştire online publicată Marţi, 15 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu s-a declarat dezamăgit de prestația premierului Victor Ponta și a ministrului de Finanțe, Ioana Petrescu. "Putea să vină măcar cu o foaie A4", a subliniat Băsescu, care a adăugat că va face publice discuțiile de la Cotroceni."Nu am ajuns la un acord din cauza incompetenței Guvernului. Nu am avut argumente cifrice care să mă facă mai liniștit. S-a venit doar cu o afirmație: reducerea CAS scoate la suprafață munca la negru, creeaz locuri de muncă noi, argumente extrem de volatile. O echipă foarte nepregătită, singura abordare pe care o are și premierul și ministrul de Finanțe este politică. Am fost întrebat dacă fiind om de dreapta nu sunt de acord cu reducerea CAS. Sigur că sunt de acord, dar fiind președinte, sunt om de România. Eu am mai trăit prin experiența unui prim-ministru iresponsabil, Călin Popescu Tăriceanu, care a mărit pensiile, salariile și ne-am trezit în situația din 2009-2010. Cu Parlamentul am mai avut o experiență: creșterea salariilor profesorilor cu 50%.Reprezentanții Guvernului nu au fost astăzi în măsură să-mi dea explicațiile de care aveam nevoie. Mă așteptam ca măcar doamna ministru să vină cu o foaie A4. Dacă priviți expunerea de motive a legii, veți constata că însăși analiza Guvernului arată deficitul neacoperit de 5 miliarde", citează realitatea.net.