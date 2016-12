Traian Băsescu, la Convenţia PDL: "Am venit cu dragoste aici"

Traian Băsescu, la Convenția PDL: "Am venit cu dragoste aici"

Președinteleparticipă la congresul PDL, acolo unde Democrat-Liberalii își vor alege noul lider dintre candidații Vasile Blaga, Elena Udrea și Monica Macovei, deznodământul competiției fiind imprevizibil.Ajuns la Romexpo, președintele României a declarat: "Dragii mei, în primul rând bine v-am găsit... Vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să știți că am mai primit invitații la alte partide, dar aici am venit cu dragoste. Am venit cu sufletul la voi. Ceea ce nu mă va împiedica ca astăzi să vă vorbesc în calitate de președinte al României și nu de membru PDL pentru că nu mai sunt membru...Am venit să vedem dacă în continuare avem puncte comune care să ne facă parteneri pentru viitor sau nu. Voi fi extrem de cinstit cu voi și ceea ce vă voi spune, chiar dacă nu e foarte bine, e ceea ce cred eu în mod cinstit. Și asta pentru că sunteți într-un moment de cumpănă...Ca să putem fi parteneri în viitor, trebuie să știți obiectivele. Primul: continuarea procesului de integrare în UE. Înseamnă acces în spațiul Schengen, în Euro zonă și o economie competitivă. Aici e zona în care sunt convins că parteneriatul nostru e solild și poate fi dezvoltat. Al doilea obiectiv este legat de tineret. Noua generație nu poate identifica un orizont în care România e o soluție pentru ei. E nevoie de consolidarea legii educației și creearea de locuri de muncă. PDL trebuie sp se bată pentru a asigura resursă financiară pentru creearea de locuri de muncă.". citează realitatea.net.Vom reveni cu informații...